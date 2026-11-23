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Lažni majstori sve češće koriste nevolju građana kako bi brzo zaradili, a jedan Beograđanin doživeo je potpuno neverovatnu situaciju kada mu je na dan slave procurila sudopera. U žurbi da reši problem pre dolaska gostiju, pozvao je broj sa letka iz poštanskog sandučeta. Muškarac je stigao za pola sata, naplatio 3.000 dinara samo za izlazak na teren, a onda seo za slavsku trpezu, poslužio se hranom i pićem i priznao da zapravo nije pravi majstor!

Pozivi u pomoć zbog pokvarenih slavina, zapušenih odvoda, kvarova na bojlerima i drugih kućnih problema često dolaze u najnezgodnijem trenutku. Kada voda curi, struja nestane ili se pokvari neki važan uređaj, građani žele da problem reše što pre, pa neretko zovu prve brojeve do kojih dođu. Upravo takve situacije koriste pojedinci koji se predstavljaju kao iskusni majstori, a zapravo nemaju dovoljno znanja da obave posao.

Jedna takva priča dogodila se na dan Aranđelovdana, kada je domaćinu usred pripreme slave procurila sudopera. Pošto nije znao kako sam da reši kvar, pozvao je nekoliko majstora, ali niko nije mogao da dođe jer su i oni slavili.

Tada se setio vizitkarti i reklamnih letaka koje je ranije pronašao u poštanskom sandučetu. Među njima je našao broj telefona navodnog vodoinstalatera i odlučio da ga pozove.

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- Mušterija mi priča kako je na dan Aranđelovdana u kući procurila sudopera. Čovek ne zna ništa oko tih radova, zvao jednog, drugog, trećeg majstora kojeg je neko poznavao, ali svi su slavili i niko nije mogao da dođe odmah. Domaćica sprema slavu, popodne dolaze gosti, moralo je hitno to da se sredi. Setio se da je iz poštanskog sandučeta jednom pokupio vizitkarte i letke koje ostavljaju ljudi i među njima pronašao broj telefona majstora. Odmah je pozvao - priča za Kurir vodoinstalater iz Beograda.

Uzeo 3.000 dinara, pa seo za slavsku trpezu

Kako dodaje, čovek koji se javio obećao je da će brzo stići, a na adresi se pojavio već posle pola sata. Domaćin je pomislio da je problem konačno rešen, ali ga je sačekalo neprijatno iznenađenje.

- Majstor je pogledao sudoperu i rekao da tu ne može ništa da se uradi, da je najbolje da se kupi nova jer popravka dosta košta. Izračunao je koliko bi ga izašao trošak, a domaćin mu je rekao da mu se to ne isplati i da će ionako na proleće renovirati celu kuhinju. Ovaj je onda rekao da će mu naplatiti samo izlazak na teren.

Međutim, taj izlazak nije bio nimalo jeftin. Navodni majstor je za dvadesetak minuta, tokom kojih je samo pogledao i čačkao oko sudopere, naplatio čak 3.000 dinara.

- Čuj, samo izlazak! Uzeo mu je 3.000 dinara, navodno za to što je čačkao dvadesetak minuta, a neće uzeti ni dinar za popravku. Domaćin nije pravio problem, odmah je platio jer je cenio što se čovek pojavio tako brzo. Hteo je i dodatno da ga ispoštuje, pa ga je, pošto je slava, pozvao da sedne, popije nešto i posluži se predjelom - prepričava sagovornik Kurira.

Navodni majstor je u početku odbijao poziv, ali je na kraju ipak seo za sto, lepo jeo i popio piće. A onda je usledio potpuno neočekivan obrt.

Foto: Shutterstock

Posle ručka priznao da nije pravi majstor

Kada je video koliko ga je domaćin lepo ugostio, muškarac je, izgleda, odlučio da prizna istinu. Rekao mu je da zapravo nije pravi majstor, da zna samo ponešto o vodoinstalaterskim poslovima, ali da već mesec dana na ovaj način izlazi na teren i zarađuje novac.

- Valjda mu je bilo žao što je slagao čoveka i još mu uzeo pare, a ovaj ga lepo ispoštovao, dao mu da jede i pije. Otvorio mu je dušu i rekao da nije pravi majstor, da zna samo neke stvari, ali da već mesec dana ide tako od adrese do adrese, naplaćuje dolazak, a onda kaže da kvar ne može da se popravi ili uradi ono što ume. Od toga, kako je rekao, uzima lepe pare. Na kraju je domaćinu vratio novac i postiđen otišao - priča vodoinstalater za Kurir.

Njegovog poznanika ova ispovest potpuno je šokirala. Znao je, kako kaže, da među majstorima ima prevaranata, ali nije mogao ni da zamisli da će neko na ovakav način iskoristiti njegovu muku.