Slušaj vest

Nekada i naizgled neprijatne situacije mogu da se pretvore u lepe ljudske priče, naročito kada neko pokaže da mu je zaista stalo da ispravi svoju grešku - što je nedavno bio slučaj sa jednim vozačem iz Srbije.

Naime, nakon što je kombijem slučajno isprskao devojku vodom iz bare, umesto da produži dalje, odlučio je da je javno potraži i ponudi nadoknadu troškova čišćenja kaputa, ne sluteći da će se u komentarima razviti prava mala priča o lepom gestu i ljudskosti.

Sve se dogodilo pre par dana oko 7.45 ujutru, na Ugrinovačkom putu u Zemunu, između autobuske stanice i fast fuda. Vozač je, kako je objasnio u objavi na Threads-u, prolazeći kombijem slučajno desnim točkom ušao u baru koju nije video, a voda je tom prilikom završila na devojci u kaputu koja je išla ka stanici.

"Nisam imao nameru"

Čim je shvatio šta se dogodilo, poželeo je da joj se izvini, ali zbog saobraćaja nije mogao da se zaustavi i priđe joj. Zato je odlučio da joj se obrati putem objave i zamoli je da mu se javi ukoliko je vidi.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Zamolio bih ako vidi objavu da se javi kako bih joj platio pranje kaputa na hemijskom čišćenju, jer stvarno nisam imao nameru i celo jutro se nerviram zbog toga - napisao je vozač, dodajući da mu je žao što nije mogao lično da joj se izvini.

Nije dugo trebalo da stigne odgovor devojke, koja ga je očigledno oslobodila brige. Ona je objavila i fotografiju kaputa, uz poruku da je sve u redu i da nema razloga za brigu.

- Kaput kao nov, ne brinite. Hvala na izvinjenju, pozdrav i za zbunjenog dečaka koji je bio sa vama - napisala je ona.

Besplatan doručak

Ova priča izazvala je brojne pozitivne komentare, a mnogi su pohvalili vozača zbog toga što je preuzeo odgovornost i potrudio se da pronađe devojku kojoj je slučajno napravio neprijatnost.

Ipak, posebno se izdvojio komentar jedne osobe koja je odlučila da ga nagradi za postupak, ponudivši mu besplatan doručak u svom lokalu.

- Za korektnog momka besplatan doručak u našem lokalu - napisali su u komentaru, koji je takođe naišao na odobravanje drugih korisnika i još jednom pokazao da se dobrota i poštenje prepoznaju, a da jedan lep gest često može da pokrene i druge da uzvrate istom merom.