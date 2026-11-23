OPASNOST OD LEDENE KIŠE I POLEDICE U SRBIJI! Sutra kratak predah uz mraz do -11, a u sredu uveče stiže novi obrt: Evo u kojim krajevima će biti najkritičnije!
- Sutra stiže kratak predah od padavina, ali uz jutarnji mraz i hladno vreme, sa temperaturama do -11 stepeni na višim planinama.
- U sredu uveče na istoku Srbije očekuju se kiša koja se ledi pri tlu, ledena kiša i poledica, a najkritičnije će biti u Homolju, Kučajskim planinama i Timočkoj krajini.
Srbiju do kraja dana očekuje razvedravanje, dok nas sutra čeka predah od padavina — ujutru će biti mraz, a tokom dana se nastavlja hladni talas.
Minimalna temperatura biće od -4 do 2, na višim planinama do -11°C, dok će se maksimalna kretati od 4 do 8 stepeni.
Vreme u sredu
Što se tiče vremena u sredu, ujutro nas ponovo čeka mraz, sa hladnim intervalima i minimalnom temperaturom od -8 do -2, na višim planinama do -10 stepeni.
Maksimalna dnevna biće od 3 na severu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije. Nakon vedrog jutra, tokom dana očekuje se naoblačenje. Kasnije posle podne sa zapada i jugozapada očekuje se jače naoblačenje sa kišom, koja će se do večeri proširiti na celu Srbiju.
U toku večeri i noći na istoku Srbije očekuju se sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati poledicu.
Gde je najkritičnije
Najkritočnije će biti u oblasti Homolja i Kučajskih planina, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na padinama planina okrenutim ka Velikoj Moravi sa njene desne obale.
U tim predelima očekuje se najveća opasnost od ledene kiše i poledice, dok će sneg padati uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, na visokim planinama južne Srbije, a na severu Vojvdine biće praćen susnežicom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.
Vreme do kraja nedelje
U četvrtak kišovito, uz pljuskove i veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.
U petak se na planinama očekuje sneg.
Za vikend se padavine očekuju južno od Save i Dunava, pri čemu će u nižim predelima padati kiša, na planinama sneg.
Kurir.rs/Telegraf