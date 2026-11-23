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Srbiju do kraja dana očekuje razvedravanje, dok nas sutra čeka predah od padavina — ujutru će biti mraz, a tokom dana se nastavlja hladni talas.

Minimalna temperatura biće od -4 do 2, na višim planinama do -11°C, dok će se maksimalna kretati od 4 do 8 stepeni.

Vreme u sredu

Što se tiče vremena u sredu, ujutro nas ponovo čeka mraz, sa hladnim intervalima i minimalnom temperaturom od -8 do -2, na višim planinama do -10 stepeni.

Maksimalna dnevna biće od 3 na severu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije. Nakon vedrog jutra, tokom dana očekuje se naoblačenje. Kasnije posle podne sa zapada i jugozapada očekuje se jače naoblačenje sa kišom, koja će se do večeri proširiti na celu Srbiju.

U toku večeri i noći na istoku Srbije očekuju se sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati poledicu.

Kako pravilno hodati po poledici? Foto: Shutterstock

Gde je najkritičnije

Najkritočnije će biti u oblasti Homolja i Kučajskih planina, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i na padinama planina okrenutim ka Velikoj Moravi sa njene desne obale.

U tim predelima očekuje se najveća opasnost od ledene kiše i poledice, dok će sneg padati uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, na visokim planinama južne Srbije, a na severu Vojvdine biće praćen susnežicom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.

Vreme do kraja nedelje

U četvrtak kišovito, uz pljuskove i veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

U petak se na planinama očekuje sneg.

Za vikend se padavine očekuju južno od Save i Dunava, pri čemu će u nižim predelima padati kiša, na planinama sneg.