Stručnjaci zapažaju da osobe koje preskaču doručak često pate od viška kilograma

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Većina saveta o zdravom doručku usredsređena je na to šta bi trebalo da se nađe na tanjiru. Međutim, veliko istraživanje sprovedeno među odraslim stanovnicima SAD ukazuje na to da bi pažnju trebalo obratiti i na satnicu obroka. Vreme u koje unosimo prve i poslednje kalorije tokom dana moglo bi da bude povezano sa dužinom života.

Rezultati pokazuju povezanost, ali ne i dokaz da promena vremena obroka može da promeni nečiju sudbinu. Ipak, oni dopunjuju sve veći broj dokaza da zdravlje ne zavisi samo od toga šta jedemo već i od toga kada jedemo.

Ranija istraživanja dovela su u vezu preskakanje doručka i kasne večernje obroke sa lošijim zdravstvenim stanjem, ali rizici povezani sa konkretnim vremenom uzimanja hrane nisu bili dovoljno jasni.

Zbog toga su istraživači analizirali podatke 31.044 odrasle osobe starije od 40 godina, prikupljene u okviru američkog Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani u periodu od 1999. do 2018. godine.

Učesnici su prijavljivali sve što su jeli i pili tokom prethodna 24 sata, uključujući i vreme svakog obroka ili napitka.

U istraživanju objavljenom u časopisu European Journal of Clinical Nutrition, svaka hrana ili piće koji sadrže kalorije, a konzumirani su posle četiri sata ujutru, računati su kao „prvi obrok“. To znači da se nije nužno radilo o uobičajenom doručku za stolom.

Poslednji unos kalorija označen je kao poslednji obrok, dok je vremenski period između prvog i poslednjeg obroka predstavljao interval u kojem su učesnici jeli.

Istraživači su ove podatke povezali sa evidencijom o smrtnim slučajevima zaključno sa krajem 2019. godine.

Tokom prosečnog perioda praćenja od 8,6 godina umrlo je 7.129 učesnika, od kojih je 2.259 preminulo od kardiovaskularnih bolesti.

U analizi su uzeti u obzir faktori kao što su starost, pušenje, fizička aktivnost, kvalitet ishrane, indeks telesne mase, unos energije, prihodi i postojeća oboljenja.

Doručak je zaista najvažniji obrok

Pokazalo se da se rizik menjao u zavisnosti od toga koliko kasno je bio prvi obrok.

U poređenju sa osobama koje su prvi put jele između sedam i osam sati ujutru, kod onih koje su prvi obrok imale između osam i deset sati zabeležen je 10 odsto veći rizik od smrti iz bilo kog uzroka.

Razlika je porasla na 19 odsto kod onih koji su prvi put jeli između deset sati ujutru i podneva, a na 29 odsto kod onih koji su prvi obrok imali posle podneva.

Sličan obrazac zabeležen je i kada je reč o smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.

Prvi obrok posle podneva bio je povezan sa 46 odsto većim rizikom od smrti usled kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa prvim obrokom između sedam i osam sati ujutru. Kod osoba starosti 50 godina koje su kasnije započinjale sa jelom, procenjeni životni vek bio je u proseku kraći za 2,46 godina.

Poslednji obrok u toku dana doneo je nešto iznenađujuće rezultate.

Nešto drugačija slika sa večerom

Umesto da rizik jednostavno raste sa svakim narednim satom, uočena je veza u obliku latiničnog slova U. U poređenju sa osobama koje su poslednji obrok imale između sedam i osam sati uveče, kod onih koji su prestajali da jedu pre 19 časova zabeležen je 13 odsto veći rizik od smrti iz bilo kog uzroka.

S druge strane, obedovanje posle ponoći bilo je povezano sa 27 odsto većim rizikom od smrti iz bilo kog uzroka, kao i sa procenjenim skraćenjem životnog veka od 2,35 godina kod osoba starosti 50 godina.

Najniži procenjeni rizik zabeležen je kod osoba čiji je poslednji obrok bio oko 20 časova.

- Međutim, to ne znači da je period od 19 do 20 časova univerzalno najbolje vreme za večeru za svakoga - rekao je za portal Sajens alert (ScienceAlert) glavni autor studije Džilej Šan, naučnik koji se bavi ishranom na Univerzitetu nauke i tehnologije Huadžong.

Završetak obedovanja u periodu između 20 časova i ponoći nije bio povezan sa statistički značajno većim rizikom od smrtnosti u poređenju sa završetkom poslednjeg obroka između 19 i 20 časova.

Veoma kasni obroci mogli bi da poremete cirkadijalni ritam i metabolizam, objasnio je Šan. Međutim, veoma rani poslednji obrok mogao bi da bude posledica dnevnog rasporeda, bolesti ili manjeg unosa energije.

Osobe koje su ranije završavale sa jelom uglavnom su bile starije, ređe su uzimale hranu i češće su imale postojeće zdravstvene probleme. Zbog toga vreme obroka može da otkriva nešto o njihovom zdravstvenom stanju, umesto da bude neposredan uzrok problema.

Dodatnu složenost u analizu unelo je i trajanje perioda u kojem su učesnici jeli.

Kada je uzeto u obzir vreme prvog obroka, nije utvrđena dosledna povezanost između dužine tog perioda i smrtnosti u celokupnom uzorku. Umesto toga, uočena povezanost zavisila je od toga kada je obedovanje započeto.

To unosi novu dimenziju u raspravu o rizicima povezanim sa veoma kratkim periodima uzimanja hrane. Samo brojanje sati tokom kojih se ne jede možda ne otkriva celu sliku.

- Vreme obroka predstavlja važan signal za regulisanje perifernih cirkadijalnih ritmova. Kasniji prvi obrok ili jelo tokom kasnih noćnih sati mogu da doprinesu neusklađenosti cirkadijalnog ritma i metaboličkim poremećajima, uključujući otežan metabolizam masti i glukoze - rekao je Šan.

Istraživanja na životinjama ukazuju na nekoliko mogućih mehanizama koji bi mogli da objasne ove pojave, među kojima su povećanje telesne mase, nakupljanje masti u jetri, poremećaji bioloških satova u organima izvan mozga i promenjena apsorpcija masti.

Ipak, još nije poznato da li ovi mehanizmi objašnjavaju obrasce smrtnosti uočene kod ljudi.