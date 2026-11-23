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O talentu se u sportu govori mnogo. O golovima, medaljama i velikim transferima još više. Ali retko se govori o odlukama koje mladi sportisti donose daleko od terena. Da li promeniti klub, otići u drugu zemlju, prihvatiti novu priliku ili zbog sporta zapostaviti školu. Upravo tada se često ispostavi da je jednako važno ko ga savetuje koliko i koliko je talentovan.

U savremenom sportu uloge su jasno podeljene. Trener brine o rezultatu, klub o svojim planovima, agent o narednom ugovoru. Ali između svih tih interesa često ostaje prostor za jedno važno pitanje: ko sportisti i njegovoj porodici pomaže da sagledaju celu sliku? Sa tom idejom nastala je Bona Mente, inicijativa koja pokušava da popuni prostor između sportiste, njegove porodice i profesionalnog sporta.

Iza Bona Mente stoji Bojan Tanjević, čovek koji je veći deo karijere proveo iza scene, radeći sa sportistima čiji su uspesi punili naslovnice. Tokom decenija provedenih u sportu iz prve ruke je video koliko jedan razgovor, jedan savet ili jedna odluka mogu da promene tok sportske priče. Zato danas kroz Bona Mente želi da sportistima i njihovim porodicama pruži podršku upravo onda kada se donose odluke koje često određuju ne samo karijeru, već i život van sporta.

Tanjević smatra da se karijere ne lome samo na terenu. Ponekad ih odrede razgovori koji se vode van svlačionice, izbori napravljeni prerano ili prilike koje su došle u pogrešnom trenutku. Zato veruje da uspešan sportista ne nastaje samo od talenta, već i od karaktera, obrazovanja i sposobnosti da u pravom trenutku donese pravu odluku.

Nije zato iznenađenje što Tanjević najavljuje i pokretanje podkasta „Matematika igre“. Naziv nije slučajan. Po Tanjeviću, sportski put retko je jednostavna jednačina u kojoj talenat i rad sami po sebi garantuju uspeh. Posebno mesto rezervisano je za roditelje, često najvažnije saputnike na sportskom putu svoje dece, čije će priče osvetliti odluke, odricanja, očekivanja, uspehe i razočaranja o kojima se retko govori, a koja neretko oblikuju čitavu sportsku karijeru.