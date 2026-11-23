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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski dočekala je danas stotine porodica iz cele naše zemlje u Palati Srbija kako bi im uručila ugovore kojim kao roditelji negovatelji stiču pravo na mesečnu nakanadu od 65.000 dinara i dodatnu uplatu poreza i doprinosa.

1/14 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski uručila ugovore roditeljima negovateljima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Više niste sami. Nastavljamo dalje da se zajedno borimo", poručuje Đurđević Stanmenkovski.

Roditelji su se redom zahvaljivali u svoje i ime svoje dece i državi, a posebno ministarstvu i mninistarki.

"Nastavite vašu borbu za još veća prava i još veću podršku. Gde god budem bila i čime god se budem bavila, biću vaš saveznik u toj borbi i biću uvek zajedno s vama da se borimo zajedno za sve naše porodice i za svu dečicu koja žive u našim srcima", poručila je ministarka i dodala: