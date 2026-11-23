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Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije i reditelj i producent Nikita Mihalkov su danas u Moskvirazgovarali o istorijskim i kulturnim vezama srpskog i ruskog naroda. SPC je prenela da je patrijarh kazao sagovorniku da je kod srpske publike prepoznat kao jedan od najvećih svetskih stvaralaca na polju filmske i scenske umetnosti.

U saopštenju piše da je izrazio zahvalnost velikom umetniku na ljubavi prema srpskom narodu, koju je pokazao više puta, a posebno maja 1999, na otvaranju Filmskog festivala u Kanu gde je snažno osudio bombarovanje Srbije.

SPC je prenela da se Mihalkov osvrnuo i na uticaj tehnologije, posebno veštačke inteligencije na filmsko i umetničko stvarlaštvo uopšte, izražavajući stav da tehnološki savršena slika ne može da zameni ljudsko iskustvo i osećanja.