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Bezbednosno-informativna agencija u potpunosti odbacuje sve zlonamerne i lažne optužbe o „nelegalnom radu“ BIA, navodnom postojanju „Situacionog centra za hibridne pretnje“, a koji je „postojao u poslednje dve godine“ i u kome je „bio angažovan veći broj pripadnika MUP, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“, kako je na konferenciji za novinare Demokratske stranke izneo Srđan Milivojević.

Sa punom odgovornošću ukazujemo: da u okviru BIA funkcioniše isključivo, kao posebna organizaciona jedinica, Situacioni centar formiran još 2018. godine, na osnovu tadašnje sistematizacije. Ovaj podatak je javno i istaknut u prezentaciji organizacione sheme BIA. Situacioni centar radi striktno u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i ne predstavlja organizacionu jedinicu koja je nadležna za sprovođenje operativnih aktivnosti na terenu, a naročito ne za „primenu mera“ koje je naveo Milivojević, navodi BIA u jutrošnjem saopštenju koje je dospelo na adresu portala Kurir.rs.

Zlonamerne tvrdnje koje je tom prilikom izneo nemaju dodira sa realnošću i plod su klasičnog pokušaja perfidnog plasiranja dezinformacija u nameri da se uruši ugled Agencije i svih njenih pripadnika, kao i drugih institucija i lica koja su bila meta izrečenih lažnih optužbi.

BIA će se u cilju zaštite integriteta, ali i zaštite zakona, u vezi sa svim netačnim, malicioznim i zlonamernim navodima koje je izneo Milivojević obratiti nadležnim instancama - baš kao što je učinjeno i u svim prethodnim slučajevima u aktuelnom vremenskom periodu.

Nikakve medijske kampanje, hibridni udari i sredstva organizovanog pritiska, neće uticati na rešenost Agencije da dosledno štiti ustavni poredak, zakonitost i bezbednost svih građana Srbije, služeći samo njenim državnim interesima.

Šta je izjavio Milivojević

Podsetimo, Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da ta stranka ima saznanja da je u okviru Bezbednosno-informativne agencije (BIA) postojao "situacioni centar" za hibridne pretnje, koji je tajno nadzirao studente, aktiviste, opozicione političare i novinare.

Srđan Milivojević je na konferenciji za novinare rekao da su saznanja o teškoj zloupotrebi bezbednosnih službi u Srbiji "zastrašujuća i šokantna".

Ocenio je da je delovanje tih službi izmešteno iz ustavnog i zakonskog okvira i stavljeno u službu "praćenja, progona i pokušaja kompromitovanja studentskog pokreta, medijskih kuća, nezavisnih novinara, građanskih aktivista i opozicionih stranaka".

Prema njegovim rečima, "situacioni centar", na čijem čelu je bio Darko Đenadić, formiran je pre dve godine odlukom rukovodstva BIA.

"U radu centra učestvovao je 61 pripadnik Uprave kriminalističke policije, 36 pripadnika Uprave policije, 28 pripadnika Vojne policije, 15 pripadnika Vojno-bezbednosne agencije i za sada neutvrđen broj pripadnika BIA", rekao je Milivojević.

Najavio je da će kompletan spisak angažovanih, sa podacima o njihovim zaduženjima i brojevima službenih znački, proslediti narodnim poslanicima sa Studentske liste u Odboru za kontrolu službi bezbednosti i Odboru za odbranu i unutrašnje poslove.

"Tim centrom rukovodio je Darko Đenadić i njegov zadatak je bio samo da rukovodi centrom, jer je njime suštinski upravljao direktno (direktor BIA) Vladimir Orlić. To pokazuje dokle dolazi jedan sistem kada se na čelo bezbednosnog sektora postavi predstavnik političkog krila organizovanog kriminala", ocenio je Milivojević.

Istakao je i da su u rad Centra bile uključene Druga i Peta uprava BIA, kao i centar BIA za organizovano objavljivanje komentara na društvenim mrežama. "Sve informacije koje su BIA i 'situacioni centar' dobijali na ovaj način dostavljali su gledalačko-obaveštajnoj službi tabloida Informer, informativnoj službi SNSi Službi za informisanje predsednika Republike", naveo je Milivojević, a preneo RTS. Zatražio je i raspuštanje BIA i utvrđivanje odgovornosti za naređivanje i sprovođenje nezakonitog nadzora.