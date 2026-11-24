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Od početka grejne sezone u Srbiji je u požarima i eksplozijama stradalo devet osoba, dok je zabeleženo čak 749 ovakvih vanrednih događaja na građevinskim objektima. Iako crna statistika beleži tri žrtve manje nego u istom periodu prošle godine, nadležni upozoravaju da su brojke i dalje alarmantne, a da iza većine tragedija stoji ljudski nemar.

O tome koje greške građani najčešće prave prilikom zagrevanja domova i kako da spreče katastrofu, govorio je Aleksandar Krstić, načelnik odeljenja Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije. On ističe da problem nastaje još pre prvih hladnih dana, jer građani preskaču osnovnu pripremu za zimu.

- Čovek je najčešći uzrok požara, kako na otvorenom, tako i na građevinskim objektima, gde se sa početkom grejne sezone beleži njihov povećan broj. Problem je što građani često zanemare preventivnu pripremu. Oni koji koriste individualna ložišta ponekad ne očiste dimovodne kanale ili nemarno odlažu pepeo, ogrev i ugalj.

Aleksandar Krstić, načelnik odeljenja Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Foto: Kurir Televizija

Međutim, opasnost ne preti samo od čvrstog goriva i neočišćenih dimnjaka, već i u stanovima sa centralnim grejanjem ili grejanjem na struju, gde su opterećene instalacije čest okidač za vatru.

- Sa druge strane, oni koji se greju na struju moraju više da obrate pažnju na ispravnost instalacija na TA pećima i produžnim kablovima. Pored toga, među osnovnim uzrocima su i zaboravljene cigarete ili uključene male grejalice za dogrevanje. Zato je neophodno da svi povedemo više računa o sopstvenoj bezbednosti - rekao je Krstić.

vatrogasci spasioci, Novi Sad Foto: Mup

Sezona slava donosi dodatni rizik

Pored uobičajenih propusta, vatrogasci u ovom periodu godine primećuju i specifičan obrazac izbijanja požara, koji je direktno povezan sa praznicima i porodičnim okupljanjima u domovima širom zemlje.

- Uvek treba da se bavimo preventivnim merama. Iskoristio bih priliku da apelujem na sugrađane, jer je sada vreme slava, kada beležimo pojačan broj požara zato što ljudi koriste i dogrevaju prostorije koje inače nisu u svakodnevnoj upotrebi. Često ih zagrevaju raznim pećima i kvarcnim grejalicama, i upravo u takvim prostorijama dolazi do požara.

04:03 OVO NIKAKO NE RADITE KADA DOĐU GOSTI Vatrogasci otkrili šta izaziva požare za vreme slava: Zbog toga je stradalo već devetoro ljudi! Izvor: Kurir televizija

Ukoliko do požara ipak dođe, panika može da bude pogubna, pa iz Sektora za vanredne situacije podsećaju na jasne korake koje je potrebno preduzeti u prvim minutima, pre dolaska ekipa na teren.

- Zato savetujem da budemo odgovorniji prema sebi i drugima. Ukoliko dođe do požara, uvek odmah pozovite vatrogasce-spasioce na 193, nama je najdraže kada se vatra u međuvremenu ugasi i mi se samo vratimo. Ako požar prevazilazi vaše mogućnosti, odmah napustite stan, upozorite komšije i sklonite se na bezbedno. Nemojte sami isključivati struju u zgradi, to će uraditi vatrogasci - rekao je Krstić.

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