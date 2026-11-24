Slušaj vest

Kraj novembra i prvi jači jutarnji mrazevi poslednji su trenutak da se posvetite detalju na kući koji većina vlasnika ignoriše sve dok ne bude kasno - olucima. Iako deluju kao sporedna stvar, zapušeni oluci u kombinaciji sa niskim temperaturama i prvim snegommogu da naprave štetu na krovu, fasadi i temeljima koja se meri hiljadama evra.

Tokom jeseni u olucima se talože opalo lišće, grančice, mahovina i prašina. Sa prvim obilnijim kišama ta masa postaje teška i sabijena, pretvarajući se u čep koji potpuno blokira oticanje vode. Pravi problem, međutim, nastaje onog trenutka kada živa u termometru padne ispod nule.

Kako nastaje „ledena brana“ koja uništava krov

Kada se voda zadrži u zapušenom oluku i zaledi, formira se takozvana ledena brana. Tokom dana, kada sunce ugreje krov ili toplota iz potkrovlja počne da topi sneg, otopljena voda kreće naniže, ali nailazi na zid od leda u oluku.

Pošto nema kuda da otekne, voda se vraća unazad i podvlači direktno ispod crepa ili lima. Tada nastaje tiha katastrofa koju u početku uopšte ne vidite:

Foto: Kurir/T.Ilić

Natapanje izolacije : Staklena ili kamena vuna gubi svoju funkciju čim upije vlagu, što automatski povećava račune za grejanje.

: Staklena ili kamena vuna gubi svoju funkciju čim upije vlagu, što automatski povećava račune za grejanje. Vlaga i buđ u kući : Voda polako probija kroz krovnu konstrukciju i izbija na plafonima i gornjim ivicama zidova u vidu tamnih fleka i buđi.

: Voda polako probija kroz krovnu konstrukciju i izbija na plafonima i gornjim ivicama zidova u vidu tamnih fleka i buđi. Truljenje drvene građe: Dugotrajna vlaga oštećuje rogove i letve krova, čija je sanacija jedan od najskupljih građevinskih zahvata.

Težina leda bukvalno kida oluke sa fasade

Osim što vraća vodu pod krov, zaleđeno lišće je izuzetno teško. Kubni metar mokrog, zaleđenog otpada i leda stvara ogroman pritisak na nosače oluka (kuke). U praksi se često dešava da pod tim teretom oluk popusti, iskrivi se ili se u potpunosti otkine sa strehe, povlačeći sa sobom i deo limarije ili fasade.

Dodatnu opasnost predstavljaju velike ledenice koje vise sa zapušenih spojeva. Osim što ugrožavaju bezbednost ukućana i prolaznika, voda koja kaplje sa njih tokom dana sliva se niz spoljne zidove, natapa fasadu i noću ponovo mrzne, što dovodi do pucanja maltera i ljuštenja boje.

Šta treba da uradite pre prvog snega?

Foto: Kurir/T.Ilić

Majstori savetuju da iskoristite prvi suvi dan za brzu proveru i čišćenje, jer ceo posao traje manje od sat vremena, a štedi ogroman novac:

Uklonite sav krupan otpad : Uz pomoć stabilnih merdevina i zaštitnih rukavica rukom ili malom plastičnom lopaticom izbacite lišće i mulj iz horizontalnih oluka.

: Uz pomoć stabilnih merdevina i zaštitnih rukavica rukom ili malom plastičnom lopaticom izbacite lišće i mulj iz horizontalnih oluka. Proverite prohodnost vertikalnih cevi : Pustite mlaz vode iz baštenskog creva u oluk. Ako voda sporo otiče ili se vraća, vertikalna cev je verovatno zapušena na kolenu i potrebno ju je pročačkati sajlom ili jakim mlazom vode.

: Pustite mlaz vode iz baštenskog creva u oluk. Ako voda sporo otiče ili se vraća, vertikalna cev je verovatno zapušena na kolenu i potrebno ju je pročačkati sajlom ili jakim mlazom vode. Pregledajte spojeve i nagib : Obratite pažnju da li negde na spojevima kaplje voda i da li oluk ima blag pad ka odvodnoj cevi.

: Obratite pažnju da li negde na spojevima kaplje voda i da li oluk ima blag pad ka odvodnoj cevi. Postavite zaštitne mrežice : Ako u blizini kuće imate visoko drveće, jeftine plastične mrežice ili „ježevi“ za oluke sprečiće da lišće ponovo napravi čep tokom zime.

: Ako u blizini kuće imate visoko drveće, jeftine plastične mrežice ili „ježevi“ za oluke sprečiće da lišće ponovo napravi čep tokom zime. Usmerite vodu dalje od kuće: Proverite da li donji izlaz oluka baca vodu bar metar i po od temelja, kako se vlaga ne bi zadržavala uz zidove kuće.