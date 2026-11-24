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Odložena iseljenja porodica u Zemunu i na Vračaru, kao i najave o ukidanju javnih izvršitelja i izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ponovo su otvorili staro pitanje u srpskom pravosuđu: gde je granica između efikasne naplate dugova i zaštite osnovnih prava građana? Dok javnost sve glasnije negoduje zbog nesrazmernih troškova i bojazni od gubitka jedinog krova nad glavom, iz Komore javnih izvršitelja podsećaju da oni ne pišu presude, već ih samo sprovode.

O tome da li je Srbiji potrebna temeljna reforma sistema ili samo stroža kontrola onih koji ga primenjuju, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji raspravljali su advokat Kristina Pavlović i javni izvršitelj Vujadin Masnikosa, dok se u program uključio i javni izvršitelj Dragan Nikolić, čiji je konkretan predmet izazvao oštru polemiku u studiju.

Pritisak na poslednju kariku u lancu

Komentarišući sve češće zamerke građana da troškovi izvršenja neretko premašuju sam iznos duga, kao i zahteve za reformom čitavog sistema, Vujadin Masnikosa ocenio je da se u javnosti fokus pogrešno stavlja isključivo na sam kraj procesa.

- Interesovanje medija za rad pravosudnih organa je sasvim prirodno, ali se u javnosti fokus često stavlja isključivo na izvršni postupak, iako je on tek poslednja faza građanskopravne zaštite. Zanemaruje se činjenica da tom postupku prethodi povreda nečijeg prava, obraćanje sudu i donošenje presude koja se potom samo sprovodi u delo.

On je dodao da se teret teške ekonomske situacije u društvu nepravedno prebacuje na one koji samo sprovode sudske odluke.

- Stalno se stavlja akcenat na dužnike i vrši zamena teza, pa se za teško socijalno i ekonomsko stanje pojedinih građana okrivljuju javni izvršitelji. Građanima su pre svega potrebne veće zarade i bolji životni standard, jer će jedino tako moći redovno da izmiruju svoje obaveze. Ljudi su željni pravde, ali i boljih ekonomskih uslova.

Vujadin Masnikosa, javni izvršitelj Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, promene u ovoj oblasti nemaju smisla ukoliko ih ne prate šire društvene i pravosudne reforme.

- Zato o reformi izvršenja ne možemo govoriti izolovano - bez reforme samog sudskog postupka i podizanja standarda građana. Stalnim pritiskom na izvršitelje mi zapravo pritiskamo poslednju kariku u lancu, što je ravno onoj staroj izreci: 'Ubij glasnika koji donosi loše vesti'. Suština je da je neko dospeo u tu situaciju jer nije poštovao pravni sistem. Ako je razlog tome njegov težak socijalni položaj, država treba da preduzme mere da reši taj problem, umesto što se teret prebacuje na one koji samo sprovode sudske odluke - poručio je Masnikosa.

"Krivica je u pojedincima, a ne u zakonu"

Sa druge strane, na pitanje gde leže glavni nedostaci postojećih propisa i u kom pravcu bi trebalo menjati zakon, advokat Kristina Pavlović istakla je da suština problema nije u samim slovima zakona, već u načinu na koji ih pojedinci zloupotrebljavaju.

- Zakon i procedure uvek mogu da se usavršavaju, ali ja veći problem vidim u pojedincima koji posao javnog izvršitelja obavljaju nesavesno i nezakonito, nego u samoj instituciji ili Komori izvršitelja. Kao u svakoj profesiji, tako i među njima ima različitih ljudi. Građani su s pravom besni zbog brojnih loših primera, ali krivica nije u zakonu, već u pojedincima koji zloupotrebljavaju svoj položaj. Zato je prvi korak ka pravednom društvu sankcionisanje onih koji krše zakon.

Iako razume pritiske sa kojima se izvršitelji svakodnevno suočavaju, ona naglašava da najveće nepravde nastaju kada izvršenje zahvati imovinu trećih lica.

- Kao advokat koji često vodi složene izvršne postupke, svesna sam da izvršitelji trpe ogroman pritisak sa svih strana - od poverilaca, dužnika i trećih lica, te da se njihov posao uglavnom svodi na formalno sprovođenje tuđih odluka. Najveći problemi nastaju kada se u postupku greškom ili namerom obuhvati imovina koja uopšte ne pripada dužniku.

Parnica kao korektiv za nepravilnosti

Govoreći o situacijama u kojima se stiče utisak da pojedini izvršitelji stavljaju svoje odluke iznad sudskih, Masnikosa je objasnio kako funkcionišu mehanizmi kontrole unutar samog pravosudnog sistema.

- Kao što je koleginica Kristina navela, sud u izvršnom postupku ima prvenstveno kontrolnu ulogu, a upravo postojanje zakonskih mogućnosti za korišćenje pravnih sredstava jeste pravi način za rešavanje ovakvih situacija.

On je pojasnio pravnu prirodu izvršnog postupka i objasnio zašto se sporni imovinski odnosi ne mogu uvek razrešiti u samom izvršenju.

- Moramo imati u vidu da je izvršni postupak u širem smislu deo vanparničnog postupka. Za građane to znači da je to postupak u kojem se ne vodi rasprava o samom pravu, već korektivnu ulogu ima parnični postupak, gde stranke mogu da iznose sporna pitanja, činjenice i dokaze. Prema tome, o svakoj nepravilnosti u izvršenju raspravlja se pred sudom - bilo kroz pravni lek protiv određene odluke, bilo u parnici.

Osvrćući se na konkretan slučaj koji je pomenut u emisiji, Masnikosa se ogradio od detaljnijeg komentarisanja, ističući zakonska ograničenja.

- Ne mogu da komentarišem konkretan slučaj jer je postupak u toku, nisam postupajući izvršitelj u tom predmetu i nemam zakonska ovlašćenja za to, ali svakako smatram da je korišćenje pravnih sredstava pred sudom jedini pravilan i zakonit put da građani i privreda ostvare svoju pravnu zaštitu.

Šta kada sud utvrdi nepravilnosti?

U nastavku razgovora, advokat Pavlović je direktno pitala kolegu kako bi on kao iskusan pravnik postupio u situaciji kada sud konačnim rešenjem utvrdi nepravilnosti u radu izvršitelja. Masnikosa je pojasnio da posledice takve odluke zavise od faze u kojoj se postupak nalazi.

- Dužnost izvršitelja svakako jeste da svoje radnje uskladi sa odlukom suda. Međutim, u izvršnom postupku nisu sve odluke po svojoj pravnoj prirodi takve da mogu da vrate postupak na početak. Dok se neke nepravilnosti na osnovu odluke suda mogu otkloniti u samom izvršnom postupku, za sve ostalo korektivnu ulogu ima parnica.

Dodao je i da hitnost izvršnog postupka diktira način na koji se naknadno ispravljaju eventualni propusti.

- Kao što sam već napomenuo, izvršni postupak je deo vanparničnog postupka i po zakonu je hitan. Zato je kontrola određenih pravnih akata, kao i ispravljanje eventualnih nepravilnosti ili propusta koji nisu rešeni tokom samog izvršenja, moguća upravo kroz parnični postupak.

Kristina Pavlović, advokat Foto: Kurir Televizija

"Advokatica obmanjuje javnost"

Rasprava se dodatno zahuktala kada se u program uključio javni izvršitelj Dragan Nikolić, upravo onaj o čijem se predmetu u studiju govorilo. On je odmah odbacio navode advokatice Pavlović, optuživši je da javnosti plasira nepotpune informacije.

- Advokatica obmanjuje javnost i prećutkuje činjenicu da je njena stranka suvlasnik preduzeća koje je izvršni dužnik, čime na ovaj način pokušava da spreči sprovođenje pravosnažne sudske presude. U studiju imate dokaze, uključujući ugovor iz 2018. godine, koji jasno pokazuju da to nikada nisu bili njegovi objekti i da nema govora o prodaji tuđe imovine, niti o tome da je on nekakva žrtva - rekao je Nikolić.

Zatim je naveo da se iza čitavog slučaja krije firma protiv koje su se meštani Perleza pobunili zbog ekoloških problema, te da je njegovo postupanje naišlo na podršku lokalnog stanovništva.

- Ovde nije reč o socijalno ugroženom građaninu, već o dužniku koji se krije iza stranog preduzeća protiv čijeg rada su meštani Perleza organizovali proteste zbog zagađenja životne sredine i ekološke bombe koju je donelo u to mesto. Ovo je primer zakonitog i moralno opravdanog izvršenja, zbog kojeg su mi meštani na terenu prilazili i čestitali kada je postupak završen. Umesto da govorimo o tom problemu, pokušava se stvoriti lažna medijska slika o mom navodno nezakonitom radu.

On je dodao da je tokom ovog postupka bio izložen pritiscima, ali da od sprovođenja zakona nije odustao, poručivši da pažnju medija treba usmeriti na one kojima je pomoć zaista potrebna.

- Nemam šta da dodam na ono što je kolega rekao o parničnom postupku, tamo će se utvrditi ko je bio u pravu. Moram da istaknem da je tokom sprovođenja ovog izvršenja bilo pritisaka da se postupak obustavi i da se tom preduzeću omogući nastavak rada. Na takve pritiske nisam pristao, niti ću ikada pristati, jer neću da štitim interese stranih zagađivača. Iza svog rada stojim, za svaku odluku imam konkretne dokaze i spreman sam da ih priložim svim nadležnim organima. Na kraju, medijski prostor treba da damo našim građanima i savesnim dužnicima koji imaju stvarne egzistencijalne probleme, a ne stranim investitorima koji krše zakon.

"Upravo ovakvi ljudi su razlog zašto se građani bune protiv javnih izvršitelja"

Na pitanje o ugovoru iz 2018. godine na koji se Nikolić pozvao, Kristina Pavlović je uzvratila tvrdnjom da je reč o zastarelom dokumentu i da izvršitelj namerno skreće temu sa suštine problema.

- Pretpostavljam da je reč o inicijalnom ugovoru kojim je svojina prvobitno stečena, ali je nakon njega bilo daljih pravnih raspolaganja, što je potpuno dozvoljeno. Sasvim suprotno od onoga što tvrdi, upravo gospodin Nikolić obmanjuje javnost. Činjenica je da je odluka suda konačna, a mi nismo dobili nikakav odgovor niti objašnjenje zašto je on postupio nezakonito - umesto toga, skreće temu na zagađivače i dozvole za rad, što je potpuno druga priča.

06:15 ADVOKATICA ŽESTOKO NAPALA IZVRŠITELJA ZBOG PRODAJE FABRIKE Žestoka rasprava na Kurir televiziji: "Ovakvi ljudi su razlog zašto se narod buni!" Izvor: Kurir televizija

Ona je oštro kritikovala pravno tumačenje svog sagovornika, ukazujući na razdvojenost imovine osnivača i firme, kao i na problem potcenjivanja vrednosti nepokretnosti prilikom prodaje.

- Sramota je da neko ko je po struci pravnik daje ovakve izjave. Svi znamo da se pravni identitet osnivača razlikuje od identiteta pravnog lica i da je njihova imovina razdvojena, naročito kada je reč o društvu sa ograničenom odgovornošću. Ni u jednom trenutku nismo čuli zašto je izvršitelj postupio suprotno konačnoj odluci suda, niti zašto je vrednost nepokretnosti višestruko niže procenjena, što je jedna od najvećih zamerki u izvršnom postupku. Upravo na taj način se kroz izvršenje pojedincima omogućava bogaćenje, a sada slušamo priču kako je komšiluku bilo drago što vlasnik više nije stranac, već neki lokalac. Na taj način ne možemo da razgovaramo.

Zaključila je da upravo ovakvi primeri urušavaju poverenje građana u čitav sistem.

- Vidite, upravo ovakvi ljudi su razlog zašto se građani bune protiv javnih izvršitelja, problem nisu ni zakon ni procedura, već pojedinci koji obavljaju tu funkciju - istakla je Pavlović.

Njeno izlaganje kratko je prekinuo Nikolić iz uključenja.

- Advokatica nastavlja sa iznošenjem neistina - dobacio je Nikolić.

Odgovarajući na pitanje voditeljke kako je uopšte moguće sprovoditi izvršenje ukoliko postoji odluka suda kojom se utvrđuju nepravilnosti, Nikolić je objasnio da je u svemu postupao uz konsultacije sa sudom i da su u međuvremenu nastala prava trećih lica.

- Ona ne zna da protumači da su u samom tom rešenju navedena stečena prava kupca. Nisam radio ništa mimo suda, obavio sam konsultacije vezano za to rešenje i dobio jasno uputstvo da se nastavlja sprovođenje izvršenja radi uvođenja kupca u posed. Na kraju krajeva, to i nisu njegovi objekti i ona uporno iznosi neistine, pozivajući se na neki zapisnik sa ročišta u Privrednom sudu na kojem se nije ni pojavljivala. Suština je da je sve sprovedeno u skladu sa zakonom i u okvirima rešenja donetog po zahtevu za otklanjanje nepravilnosti. Nepravilnosti nisu isto što i nezakonitosti, a taj zahtev služi da se oštećena lica upute na parnicu gde ćemo pred sudom raspraviti moje postupanje - objasnio je Nikolić.

Dragan Nikolić, javni izvršitelj Foto: Kurir Televizija

Šta čeka običnog građanina bez advokata?

Reagujući na ovakvo objašnjenje, advokat Pavlović je najavila da će snimak emisije iskoristiti u daljim postupcima, ali i upozorila na težak položaj običnih građana koji nemaju sredstava za pravnu pomoć.

- Javni izvršitelj u ovom postupku nije stranka, osim u delu za otklanjanje nepravilnosti, dok će se kao stranka pojaviti tek u postupcima po krivičnoj prijavi i pritužbi Komori javnih izvršitelja. Biću slobodna da iskoristim i ovaj snimak, gde se umesto odgovora na pitanje zašto se ne poštuje konačna odluka suda, priča o zagađivačima i stranim vlasnicima. Mislim da smo dovoljno čuli, ali zamislite sada nekog običnog građanina u teškom socijalnom položaju koji ne može da priušti adekvatnog advokata kada naleti na ovakvo postupanje - upozorila je Pavlović.

Na samom kraju razgovora, voditeljka je zamolila Vujadina Masnikosu da pojasni građanima kakva je redovna zakonska procedura kada se donese odluka o naplati duga prodajom nepokretnosti. Masnikosa je još jednom podsetio na zakonske okvire i mogućnosti zaštite.

- Procedura je precizno propisana Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, a u slučaju njenog nepoštovanja postoje pravni lekovi za zaštitu prava u samom izvršnom postupku, kao i u parnici. Na samom početku sam se ogradio jer je ovaj slučaj u toku, a televizijski format ne dozvoljava da se u potpunosti stručno upuštamo u pojedinačni predmet - rekao je Masnikosa.

Potom je detaljno objasnio ko vrši procenu vrednosti imovine i na koji način se organizuje javna prodaja.

- Da bi građanima bilo jasnije: kada tuženi ne postupi po pravosnažnoj sudskoj presudi u ostavljenom roku, pokreće se izvršni postupak. Kod naplate velikih potraživanja, jedna od zakonom propisanih radnji je prodaja nepokretnosti. Zakon predviđa da izvršitelj može sam da proceni vrednost ili da zatraži mišljenje stručnog, licenciranog lica, najčešće stalnog sudskog veštaka iz oblasti građevine, ekonomije ili mašinstva, u zavisnosti od predmeta prodaje. Koliko sam upoznat, u ovom konkretnom slučaju zatraženo je mišljenje sudskog veštaka - naveo je Masnikosa.

Svoje izlaganje zaključio je podsećanjem da je čitav proces javan i pod stalnim nadzorom suda.

- Sam postupak prodaje je javan i licitacija se obavlja na elektronskom portalu Ministarstva pravde. Ono što je najvažnije jeste da sve te radnje koje se preduzimaju u postupku podležu sudskoj kontroli - zaključio je Masnikosa.

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