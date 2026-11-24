- Prema prvim informacijama, povređene osobe nisu životno ugrožene. U Ministarstvu prosvete odmah je formiran Krizni štab, a ministar prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković, je odmah po dobijanju informacija razgovarao sa rukovodiocem Školske uprave u Kragujevcu i gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem.