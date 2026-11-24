Društvo
Hitno formiran Krizni štab posle pucnjave u školi u Kragujevcu! Ministarstvo prosvete poslalo tim na lice mesta
- U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu učenik četvrtog razreda pucao je i povredio dve osobe, a policija ga je odmah privela.
- Prema prvim informacijama, povređeni nisu životno ugroženi, a Ministarstvo prosvete formiralo je Krizni štab i poslalo tim u školu.
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U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo je do pucnjave u kojoj su povređene dve osobe, kada je pucao učenik četvrtog razreda ove škole. Na lice mesta odmah je izašla policija i učenik je priveden, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
- Prema prvim informacijama, povređene osobe nisu životno ugrožene. U Ministarstvu prosvete odmah je formiran Krizni štab, a ministar prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković, je odmah po dobijanju informacija razgovarao sa rukovodiocem Školske uprave u Kragujevcu i gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem.
Tim Ministarstva prosvete uputio se odmah u školu u Kragujevac.
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