Oglasila se SPC povodom smrti Mitropolita Irineja: Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!
Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske Pravoslavne Crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej, saopštila je Srpska pravoslavna crkva na svom zvaničnom sajtu.
"Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!", navodi se na sajtu.
Podsetimo, Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.