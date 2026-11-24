Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske Pravoslavne Crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej, saopštila je Srpska pravoslavna crkva na svom zvaničnom sajtu.