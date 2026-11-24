Magical Mail Srbija okuplja bazu od 1.000 dece sa smetnjama u razvoju,i u okvoru ove humanitarne inicijative, Aman je okupio influensere i prijatelje brenda koji su zajedno učestvovali u pripremi personalizovanih poklon-paketa za mališane. Paketi su sadržali slatkiše, slaniše, igračke i druge pažljivo odabrane poklone, ali i ono što često ima najveću vrednost – lične poruke namenjene svakom detetu.

Verujemo da svako dete zaslužuje pažnju, podršku i osećaj da je nekome važno. Upravo iz te ideje nastala je saradnja kompanije Aman i organizacije Magical Mail Srbija, kroz koju smo zajedno želeli da pružimo podršku deci kojoj su razumevanje, prihvatanje i pažnja zajednice posebno značajni.

Poseban značaj ove inicijative bio je u pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju i podizanju svesti o važnosti njihovog prihvatanja, uključivanja i ravnopravnog učešća u društvu.

Za Aman Grupu, Aman i Dis, društvena odgovornost nije samo deo poslovne strategije, već vrednost koju želimo da pokažemo kroz konkretna dela. Verujemo da svako dete zaslužuje da bude primećeno, prihvaćeno i da oseti da pripada zajednici.

Zahvaljujemo organizaciji Magical Mail Srbija, svim influencerima i prijateljima brenda koji su svojim učešćem doprineli realizaciji ove inicijative.

Jer magija nije u veličini poklona, već u pažnji, ljubavi i poruci da niko nije zaboravljen.