Društvo
NSZ organizuje testiranje za profesionalnu orijentaciju učenika završnih godina
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Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje testiranje za profesionalnu orijentaciju namenjenu učenicima osmog razreda i završnih razreda srednjih škola.
Iz NSZ savetuju da kada su veliki maturanti u pitanju, najbolje je da se prijave što ranije, tokom prvog polugodišta, budući da je potrebno doneti odluku blagovremeno, radi pripreme prijemnog ispita za upis na određeni fakultet.
"Testiranje za profesionalnu orijentaciju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje namenjeno je mladima pred izbor profesionalnog puta, a to su najčešće učenici osmog razreda i učenici završnih razreda srednjih škola", rekla je za Tanjug Marija Borojević, načelnica Odeljenja za planiranje karijere i karijerno informisanje NSZ.
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