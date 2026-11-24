Dačić se oglasio povodom smrti mitropolita Irineja! Njegove reči odjekuju: "Veliki gubitak za naš narod"
- Ivica Dačić se oglasio na Instagramu povodom smrti mitropolita bačkog Irineja i poručio da je to veliki gubitak za SPC i narod.
- Uputio je saučešće patrijarhu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima SPC, uz poruku da će Irinej ostati upamćen kao zaštitnik vere i pravoslavlja.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu, oglasio se na Instagramu povodom smrti arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja, ističući da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu i ceo narod. Dačić je uputio izraze saučešća patrijarhu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima SPC.
- Sa dubokom tugom primio sam vest o upokojenju arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu i celokupni naš narod, kojem je decenijama posvećeno i mudro služio. Ostaće upamćen kao nepokolebljivi zaštitnik duhovnih vrednosti, vere i pravoslavlja - napišao je Dačić i dodao:
- Neka mu Gospod podari Carstvo nebesko i večna mu slava. Iskreno saučešće patrijarhu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve.
Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva je saopštila da se danas na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici upokojio mitroploit Irinej.