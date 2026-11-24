- Sa dubokom tugom primio sam vest o upokojenju arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu i celokupni naš narod, kojem je decenijama posvećeno i mudro služio. Ostaće upamćen kao nepokolebljivi zaštitnik duhovnih vrednosti, vere i pravoslavlja - napišao je Dačić i dodao: