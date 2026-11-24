Čuvao Miloševića, hapsio Draškovića, a onda završio na poternici Srbije: Ko je Naser Orić koji je danas uhapšen u velikoj akciji?
- Naser Orić je danas uhapšen zbog sumnje da je umešan u slučaj Đorđa Ždrale, zajedno sa Nikolinom Šljivić.
- Srbija je za njim raspisala poternicu 2014, a Haški tribunal ga je prvo osudio, pa potom oslobodio za zločine nad Srbima u Srebrenici.
Naser Orić, koji je danas uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u slučaju Đorđa Ždrale, osuđeni je ratni zločinac zbog indirektne odgovornosti za smrt sedam i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu od 1992. do 1993. godine.
Naser Orić bio je finansijska logistika, a sumnja se da je poslao ljude da u noći pucnjave Đorđa Ždrala izvuku iz Sarajeva. Naser Orić je uhapšen zajedno sa Nikolinom Šljivić.
Inače, Srbija je poternicu za Orićem raspisala 2014, zbog sumnje da je počinio krivično delo ratnog zločina nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 1992.
Orića je Haški tribunal 2006. godine osudio za ratne zločine po jednoj tački optužnice na dve godine zatvora za indirektnu odgovornost za smrt sedam i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu od 1992. do 1993. godine.
Nakon žalbe na presudu, Orić je 2008. proglašen nevinim, pošto je Apelaciono veće u Hagu tada zaključilo "da nema sumnje da su teški zločini počinjeni nad Srbima u Srebrenici u periodu od septembra 1992. do marta 1993, ali da "dokaz da su zločini počinjeni nije dovoljan za izricanje kazne pojedincu".
Bio pripadnik JNA za atomsku i hemijsku odbranu
Orić je sredinom 1980-ih godina, pre raspada Jugoslavije, bio pripadnik specijalnih jedinica JNA za atomsku i hemijsku odbranu.
Potom je završio šestomesečni kurs u Zemunu i radio u policijskoj stanici Savski Venac u Beogradu kao pripravnik tokom 1988. da bi potom kao član policijske jedinice za specijalne akcije, imao je obuku još dve godine.
Orić je 1990. prebačen na Kosovo i Metohiju kao član jedinica za specijalne akcije MUP-a, a po povratku u Beograd, kako su izvestili tada mediji, bio je telohranitelj Slobodana Miloševića, a tokom 9. marta je učestvovao u hapšenju Vuka Draškovića.
U "medijskoj biografiji" navodilo se i da je noću radio na ulazu u poznatu beogradsku diskoteku "Metro" u Knez Mihajlovoj ulici.
Karijeru u BiH počinje u avgustu 1991. godine u policijskoj stanici na Ilidži, na periferiji Sarajeva da bi potom bio prekomandovan u policijsku stanicu u Srebrenici gde je naredne godine unapređen u šefa policijske stanice u Potočarima.
Po izbijanju rata u BiH Orić je 20. maja 1992. postavljen na funkciju komandanta Štaba Teritorijalne odbrane u Srebrenici, a od 1. jula 1992. i za člana Ratnog predsedništva Srebrenice.
Predvodio je, tvrdili su mediji uoči suđenja u Hagu, mnogobrojne napade na više od 50 srpskih sela 1992-1993, u opštinama Bratunac i Srebrenica.
Orić je, sa saradnicima je u julu 1995, pre nego što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, evakuisan helikopterom na područje pod kontrolom Armije BiH.
Orić i Muhić optuženi su za zločin nad ratnim zarobljenicima na području Bratunca i Srebrenice.
Prema optužnici, Orih, tadašnji komandant, i Muhić, pripadnik Armije BiH, su 1992. godine u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti.
Kurir.rs/Mondo