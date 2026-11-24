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Mratindan, koji se obeležava 24. novembra, u srpskoj tradiciji predstavlja svojevrsnu najavu zimskog perioda. Za ovaj praznik vezuju se brojna narodna predanja, a posebno su zanimljiva ona koja se odnose na vremenske prilike tokom narednih meseci.

Mnogo pre nego što su postojale savremene meteorološke prognoze, ljudi su posmatrali prirodu i na osnovu promena u njoj pokušavali da predvide dolazak snega i velikih hladnoća.

Sunce na Mratindan ima posebno značenje

Prema narodnom verovanju, vedro i sunčano vreme na Mratindannije nužno dobar znak. Naprotiv, naši preci verovali su da takav novembarski dan nagoveštava dugu i hladnu zimu sa jakim mrazevima.

Ukoliko jutro osvane pod maglom, prema istom predanju, očekuje nas promenljiva zima, tokom koje će se smenjivati hladni i topliji periodi.

Foto: Profimedija

Zašto se govorilo "Sveti Mrata, sneg do vrata"?

Ova stara narodna izreka sačuvala se do danas, a nastala je u vreme kada je život ljudi u velikoj meri zavisio od vremenskih prilika.

Kraj novembra označavao je period kada su domaćinstva morala da budu spremna za sneg, niske temperature i otežane uslove života. Svaka najava velike hladnoće bila je važna za poljoprivrednike i stočare.

Otuda i posebna pažnja koju su ljudi poklanjali vremenu na Mratindan.

Zanimljivo je da se ova verovanja i danas prenose sa generacije na generaciju, uprkos tome što vremenske prilike na jedan određeni dan ne mogu pouzdano da predvide kakva će biti čitava zima.

Ipak, stara predanja ostaju zanimljiv podsetnik na to kako su naši preci nekada tumačili prirodu i njene promene.