Patrijarh Porfirije služio je pomen mitropolitu Irineju u Moskvi, uz prisustvo značajnih crkvenih ličnosti iz SPC.
Tuga
Patrijarh Porfirije služio pomen Mitropolitu Irineju u Moskvi! Oglasila se SPC - evo ko je sve prisustvovao molitvi u Rusiji!
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Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je služio danas u hramu Podvorja Srpske Pravoslavne Crkve u Moskvi pomen novoupokojenom Mitropolitu bačkom Irineju, navodi se na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve.
Kako navode, sasluživao je protojerej Vitalij Tarasjev, starešina Podvorja Ruske Pravoslavne Crkve u Beogradu, uz molitveno učešće: visokopreosvećene gospode mitropolita singapurskog i jugoistočnoazijskog Sergija, banatskog Nikanora i šumadijskog Jovana; Preosvećenog Episkopa remezijanskog Stefana, starešine Podvorja Srpske Pravoslavne Crkve u Moskvi; i članova sveštene pratnje Patrijarha srpskog.
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