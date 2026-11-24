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Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić izjavio je danas, povodom incidenta u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, kada su dve osobe zadobile povrede, da je u ovom trenutku najvažnije da svi ostanu pribrani i odgovorni, da se oslanjaju isključivo na zvanične informacije i uzdrže od širenja neproverenih vesti, kako bi nadležnim organima omogućili da nesmetano obavljaju svoj posao i utvrde sve okolnosti događaja.

- Kao gradonačelnik i roditelj, pre svega, u potpunosti razumem zabrinutost roditelja, učenika, zaposlenih u školi i naših sugrađana. Povređenim licima želim brz i uspešan oporavak, a učenicima, njihovim porodicama i čitavom kolektivu škole upućujem iskrenu podršku - rekao je Dašić, a navodi se na sajtu Grada Kragujevca.

Dodao je da je bezbednost dece najveći prioritet i da je u ovakvim trenucima od posebnog značaja su smirenost, međusobno razumevanje, solidarnost i odgovorno ponašanje svih.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

PU u Kragujevcu jutros oko 8 časova prijavljeno je da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.

Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju se ističe da nijedan učenik škole nije povređen.

Ova škola saopštila je da su svi učenici bezbedno napustili objekat i da neće biti nastave u popodnevnoj smeni.

U Ministarstvu prosvete je, odmah nakon što je došlo do pucnjave formiran Krizni štab, a tim Ministarstva prosvete uputio se odmah u školu.