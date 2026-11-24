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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao hitno upozorenje za sutra i prekosutra za pojavu ledene kiše.

"U toku večeri i noći (25/26. novembra) na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini sa kišom koja će se ponegde i lediti pri tlu", navodi se u najnovijem hitnom upozorenju koje je upravo objavljeno na sajtu RHMZ.

RHMZ je objavio i savete za građane, odnosno smernice kako da postupaju tokom pojave ledene kiše.

Takođe, promenjen je i meteoalarm, odnosno, prema novoj vremenskoj prognozi, vreme će biti još opasnije nego što je ranije bilo najavljeno.

Foto: RHMZ

Sada je cela Srbija u žutom meteoalarmu, uključujući i Beograd, koji je u prethodnoj objavi bio bez upozorenja, a u Istočnoj Srbiji je nivo upozorenja podignut na viši stepen, pa je tako sada ovde na snazi narandžasti meteoalarm.

Tako je ovde sada, osim na veoma hladno vreme, što je alarm u celoj Srbiji, na snazi i alarm za lokalnu pojavu ledene kiše, rosulje:

Uticaj: Problemi u lokalnom saobraćaju (moguća blokada puteva), problemi u snabdevanju električnom energijom - moguće štete na prenosnim sistemima električne energije, povrede pešaka, oštećenja stabala u šumama, oštećenja stabala u parkovima i pojedinačnih stabala (lomljenje grana i drveća naročito u kombinaciji sa jakim vetrom). Nepovoljan uticaj taloženja i zaleđivanja na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Inače, u celoj Srbiji za sutra važi upozorenje na veoma niske temperature:

Prognoza do kraja januara Foto: Shutterstock, Marko Karović, AP/Ilustracija

U nižim predelima minimalna temperatura ispod -5°C ili u planinskim predelima niša od -10 stepeni Cezlijusa: Prognozirana minimalna temperatura vazduha nije neuobičajena, ali preduzmite neophodne mere zaštite za aktivnosti na otvorenom prostoru.

Problemi u snabdevanju toplotnom i električnom energijom. Rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu. Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate. Posebno su opasna jezera hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima.

Jak sneg, ledena kiša i poledice na putevima

RHMZ poziva građena da pročitaju savete vezane za vreme koje je sutra potencijalno opasno.

Pre pojave

Lance je potrebno imati pogotovu za planinske predele Foto: Shutterstock

Bez preke potrebe ne krećite na put. Ako već morate, a putujete automobilom, obavezno obezbedite zimsku opremu i lance za točkove.

Lopata za sneg će vam dobro doći.

Proverite sistem za grejanje, uvek obezbedite dovoljno goriva u automobilu, ponesite dovoljno hrane i vodu za piće.

Slušajte zvanična saopštenja o stanju na putevima, kao i zvanična saopštenja o stanju vremena i prognozi vremena.

Sačekajte da službe za održavanje puteva očiste puteve, ili ih na drugi način obezbede za protok saobraćaja.

Pre puta, osobi koja Vas očekuje, obavezno javite vreme polaska i očekivano vreme dolaska do krajnjeg odredišta.

Vozite veoma oprezno. U slučaju upozorenja na pojavu ledene kiše, ne krećite na put. Pomozite starijim i bolesnim komšijama i rođacima koji žive sami.

Za vreme pojave

Ako vas je nevreme zadesilo na putu, vozite veoma oprezno. Obavezno upalite svetla. Izbegavajte nagla kočenja.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Putanja kočenja je i deset puta duža nego u normalnim uslovima. Ako je moguće, prekinite putovanje do prestanka pojave, naročito se ovo odnosi na pojavu ledene kiše.

Dobro je, osim normalne obuće, u kolima imati i obuću koja se manje kliza. Tako ćete biti bezbedniji u slučaju da morate izaći van automobila. Po potrebi, upotrebite lance za točkove.

Slušajte zvanična saopštenja o stanju na putevima, stanju vremena i prognozi vremena.

Ako ste na putovanju obavezno obezbedite da budete uočljivi na putu. Potrudite se da automobil bude van saobraćajnice.

Ako niste u mogućnosti da automobil uklonite sa puta, onda obezbedite da bude u položaju kojim se izbegava sudar sa dolazećim automobilima.

Ako imate mobilni telefon, javite se Auto-moto savezu Srbije ili nekoj drugoj šlep službi, kako bi vam pomogli i uklonili sa puta.

Ukoliko to nije moguće, javite rođaku ili prijatelju vašu poziciju i tražite pomoć. Čuvajte se hipotermije.

Posle pojave

Očistite staze u dvorištu, ili ispred zgrade, kao i trotoare. Pospite ove staze pepelom, peskom ili upotrebite neko drugo sredstvo kako bi proklizavanje sveli na najmanju moguću meru. Hodajte veoma oprezno i nosite obuću prikladnu za ovakav vid vremena.

Ukoliko radite napolju, češće se odmarajte jer hladan vazduh otežava disanje, rad postaje naporniji i može doći do srčanih smetnji.

Nikako ne pokušavajte da sklanjate sneg sa krovova sve dok je mraz i opasnost od proklizavanja velika. Kada otopli, oprezno očistite krovove.