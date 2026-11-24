Slušaj vest

Advokati Marija Bakić i Ljiljana Nikodinović, punomoćnici A. C. majke maloletnog deteta na čiji je račun bivši suprug izneo stravične optužbe, saopštili su da je dete 18. novembra u Osnovnoj školi "Branislav Nušić" predato majci na osnovu sudske odluke.

- Bez iznošenja detalja i sadržine poverljive dokumentacije, pre svega vodeći računa o zaštiti prava i interesa maloletnog deteta, ukazujemo da je izvršenju sudske odluke, predaji maloletnog deteta majci dana 18.11.2026. godine u OŠ „Branislav Nušić“, prethodilo to što je maloletno dete u dužem vremenskom periodu bilo oduzeto i zadržano od strane oca deteta, protivno pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci kojom je dete povereno majci na samostalno vršenje roditeljskog prava. Predaja maloletnog deteta majci po sudskoj odluci sprovedena je nakon što je otac deteta u dužem vremenskom periodu odbijao da dobrovoljno postupi i omogući majci da vrši roditeljsko pravo. Takođe, na prethodno zakazano izvršenje o kojem je bio uredno obavešten, otac nije došao niti je doveo dete - navodi se u saopštenju advokata.

Punomoćnice majke maloletnog deteta, istakle su i da smatraju nedopustivim da se "ciljevi vođeni ličnim motivima jednog roditelja sprovode u medijima i na društvenim mrežama, te da se borba za starateljstvo, umesto u sudnici, odvija na internetu".

- Svedoci smo i da se putem društvenih mreža, protivno zakonu, objavljuje i izvesna dokumentacija, pri čemu se ta dokumentacija objavljuje vrlo selektivno, očigledno u pokušaju da se u javnosti stvori privid istinitosti navoda jedne strane, iako su ti navodi i dokumentacija bili predmet ocene nadležnih, tamo gde i treba da budu - navodi se u saopštenju i apeluje na građane, medije i sve druge aktere da se u javnosti "uzdrže od bilo kakvih radnji kojima se grubo narušavaju prava i interesi jednog deteta i kojima se grubo krši zakon, a majka deteta je u cilju zaštite koristiti sva raspoloživa pravna sredstva i mogućnosti koje joj zakon daje".