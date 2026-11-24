OGLASILI SE ZASTUPNICI MAJKE KOJOJ JE DETE PREDATO NA STARATELJSTVO: U OŠ "Branislav Nušić" izvršena je odluka suda koji je majci dodelio potpuno starateljstvo
- Advokati majke saopštili su da je dete 18. novembra u OŠ 'Branislav Nušić' predato majci po pravnosnažnoj sudskoj odluci o samostalnom vršenju roditeljskog prava.
- Navode da je otac duže vreme odbijao da postupi po odluci, nije došao na zakazano izvršenje i da je dete ranije zadržavao protivno presudi.
Advokati Marija Bakić i Ljiljana Nikodinović, punomoćnici A. C. majke maloletnog deteta na čiji je račun bivši suprug izneo stravične optužbe, saopštili su da je dete 18. novembra u Osnovnoj školi "Branislav Nušić" predato majci na osnovu sudske odluke.
- Bez iznošenja detalja i sadržine poverljive dokumentacije, pre svega vodeći računa o zaštiti prava i interesa maloletnog deteta, ukazujemo da je izvršenju sudske odluke, predaji maloletnog deteta majci dana 18.11.2026. godine u OŠ „Branislav Nušić“, prethodilo to što je maloletno dete u dužem vremenskom periodu bilo oduzeto i zadržano od strane oca deteta, protivno pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci kojom je dete povereno majci na samostalno vršenje roditeljskog prava. Predaja maloletnog deteta majci po sudskoj odluci sprovedena je nakon što je otac deteta u dužem vremenskom periodu odbijao da dobrovoljno postupi i omogući majci da vrši roditeljsko pravo. Takođe, na prethodno zakazano izvršenje o kojem je bio uredno obavešten, otac nije došao niti je doveo dete - navodi se u saopštenju advokata.
Punomoćnice majke maloletnog deteta, istakle su i da smatraju nedopustivim da se "ciljevi vođeni ličnim motivima jednog roditelja sprovode u medijima i na društvenim mrežama, te da se borba za starateljstvo, umesto u sudnici, odvija na internetu".
- Svedoci smo i da se putem društvenih mreža, protivno zakonu, objavljuje i izvesna dokumentacija, pri čemu se ta dokumentacija objavljuje vrlo selektivno, očigledno u pokušaju da se u javnosti stvori privid istinitosti navoda jedne strane, iako su ti navodi i dokumentacija bili predmet ocene nadležnih, tamo gde i treba da budu - navodi se u saopštenju i apeluje na građane, medije i sve druge aktere da se u javnosti "uzdrže od bilo kakvih radnji kojima se grubo narušavaju prava i interesi jednog deteta i kojima se grubo krši zakon, a majka deteta je u cilju zaštite koristiti sva raspoloživa pravna sredstva i mogućnosti koje joj zakon daje".
Podsetimo, otac deteta je posle izvršenja sudske odluke kojom je majci predato dete, organizovao javna okupljanja i protest zbog sprovođenja ove odluke.