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Polaganjem venaca i cveća, parastosom i odavanjem počasti poginulima, Užice je obeležilo 85 godina od tragične eksplozije u podzemnim trezorima Fabrike oružja i municije, u kojoj su 22. novembra 1941. godine stradali fabrički radnici i građani koji su u tunelima potražili sklonište od ratnih dejstava.

Ova prva privatna fabrika municije na Balkanu započela je sa radom 1928. godine, kada je ugledni slovenački puškar Jakob Pošinger otkupio puškaru Kranj i svoje pogone preselio u Krčagovo. U vihoru Drugog svetskog rata kad su partizanski odredi ušli u Užice, pogone fabrike premestili su u centar grada u podzemne trezore Narodne kraljevine Jugoslavije.

- Fabrika je imala ogroman značaj u snabdevanju vojnih jedinica. Za dva meseca ovde je napravljeno 21 hiljada pušaka, oko 2700 puščanih metaka i sve to se slalo partizanskim odredima kako po Srbiji, tako i u Bosnu i Sandzak, rekao je ranije za RINU istoričar, Nemanja Obradović.

Foto: RINA

U desnom tunelu trezora bili su smešteni municijsko odeljenje i alatnica. Levi deo predstavljao je civilno sklonište, u kom su se Užičani štitili od nemačkih bombardovanja, a u poprečni tunel odlagano je oružje koje nije otišlo na front. Upravo tu, 22. novembra 1941. godine došlo je do stravične eksplozije u kojoj je stradalo 120 ljudi.

- Poginuli su svi radnici iz druge smene i civili koji su se u tom trenutku zadesili u skloništu. Niko nije preživeo. Dugo se mislilo da je do ove strahovite eksplozije došlo zbog špijunske sabotaže i da je jedan četnički vojvoda u fabriku postavio dinamit. Međutim, to nikada nije dokazano. Danas se sve češće pretpostavlja da su uslovi u samom tunelu i velika vlaga doveli do ove nesreće, kaže Obradović.

Foto: RINA

Ovu eksploziju, kako tvrde istoričari, za dlaku je izbegao i vrhovni komandant partizana, Josip Broz Tito koji je iz fabrike izašao nekoliko minuta pre same nesreće.

Njegov štab, koji se nalazio pored, odmah je premešten, a fabrika je nakon eksplozije prestala da postoji, jer već 29. novembra Nemci su ušli u Užice.

Kada je Užice oslobođeno, krajem 1944. godine obnovljen je predratni rad, a fabrika je nazavana “Prvi partizan”. Opstala je i do danas kad postoji kao namenska, svetski priznata fabrika, sa povećanom proizvodnjom i izvozom.