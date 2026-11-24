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Nakon žučne svađe, osumnjičeni je žrtvi zadao dva uboda i naneo joj teške telesne povrede opasne po život, a policija je prilikom privođenja kod njega pronašla i pištolj. Dok se lekari Urgentnog centra bore za njen oporavak, ovaj krvavi pir usred dana i pred brojnim prolaznicima ponovo je otvorio bolno pitanje kako raskid prerasta u pokušaj ubistva i zašto nasilnici više ne prezaju ni od svedoka.

O psihološkom profilu napadača, skrivenim signalima torture i zakonskim propustima za naš portal govori psiholog i psihoterapeut Dragana Ivanović.

- Sam događaj je izuzetno uznemirujući, a posebno zabrinjava činjenica da se odigrao usred dana, na javnom mestu. Iako treba sačekati zvanične rezultate istrage, ovakav čin ukazuje na osobu sa slabom kontrolom impulsa, koja ne preza od toga da nekoga teško povredi i životno ugrozi pred svedocima.

Blage kazne ohrabruju nasilnike

Dodatnu zebnju u ovom slučaju izaziva podatak da je osumnjičeni, pored noža kojim je napao bivšu partnerku, kod sebe imao i vatreno oružje. Psihoterapeut upozorava da ovakvo ponašanje ne sme proći bez najstrože reakcije države, jer statistika pokazuje da hladno oružje odnosi najviše žrtava, dok kaznena politika ne prati težinu tih dela.

- Nažalost, kazne za nanošenje teških telesnih povreda hladnim oružjem su po našem zakonu veoma niske, iako statistika pokazuje da se upravo nož koristi češće nego vatreno oružje. To je jasan signal društvu da moramo pooštriti kaznenu politiku. Govoreći uopšteno, osoba koja vodi normalan život nema potrebu da sa sobom nosi nož ili pištolj. Nošenje oružja ne smemo ni minimalizovati ni normalizovati - neophodno je ispitati motive, dozvole i poreklo takvog ponašanja, a počinioce maksimalno kazniti, pa makar to zahtevalo i izmene zakona.

06:14 ŠTA ČEKA ŽRTVU POSLE 30 DANA ZABRANE PRILASKA?! Jeziv napad nožem u tržnom centru ponovo upalio alarm! Psihoterapeut za Kurir: "Ovo se retko dešava iz afekta" Izvor: Kurir televizija

Iako u javnosti ovakvi incidenti često deluju kao iznenadni izlivi besa, praksa pokazuje da se najteži napadi retko dešavaju iz čistog afekta. Iza zatvorenih vrata obično se krije dugogodišnja tortura koju okolina prećutkuje, dok žrtva nema snage ili načina da se sama izvuče.

- Ovako teške povrede retko nastaju isključivo u afektu; najčešće im prethodi duga istorija nasilja. Žrtve to često kriju od okoline iz straha, zbog ucena, finansijske zavisnosti, dece ili izostanka podrške primarne porodice. Zlostavljači sa psihopatskim i narcisoidnim crtama uglavnom vrebaju trenutke kada su nasamo sa žrtvom, ali okolina neretko primeti signale nasilja i ne reaguje. Zato uvek naglašavam: žrtvu ne treba osuđivati što ne izlazi iz takvog odnosa, već nasilje treba prijaviti, time nekome možemo spasti život.

Šta čeka žrtvu nakon 30 dana?

Čak i kada nasilje bude prijavljeno i institucije odreaguju, problemi za ženu koja pokuša da napusti zlostavljača tek počinju. Bez dugoročne ekonomske podrške i sistemskog rešenja, privremene mere zaštite često ostaju samo mrtvo slovo na papiru.

- Međutim, sistemska podrška ne sme da stane na samom činu prijave ili odlasku u sigurnu kuću. Moramo se zapitati šta se dešava nakon što istekne mera zabrane prilaska od 30 dana - da li se nasilnik vraća u isti dom i ima li žena finansijsku sigurnost i posao da nastavi život sama sa decom. Mnoge žene odrastaju u sredinama gde se trpljenje nasilja smatra normalnim i ne poznaju svoja zakonska prava. Zato je neophodno da institucije reaguju brže, ali i da se reši problem njihove preopterećenosti i manjka stručnog kadra obučenog za rad sa žrtvama nasilja.

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