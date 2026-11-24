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Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na najčešće greške u ishrani tokom posta, ističući da izbacivanje mesa, mleka, mlečnih proizvoda i jaja ne znači automatski i zdraviju ishranu. Stručnjaci ukazuju da mnogi tada preteruju sa hlebom, testeninama i pecivima, dok zanemaruju mahunarke i druge izvore biljnih proteina, zbog čega obroci mogu postati nutritivno neizbalansirani.

Božićni post počinje u subotu 28. novembra i traje sve do Božića 7. januara.

- U periodu posta, kada menjamo način ishrane, imamo priliku da više vremena i pažnje posvetimo izboru namirnica i pripremi obroka. U skladu sa pravilima posta, iz ishrane se izostavljaju meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja. Ove namirnice se, najčešće, zamenjuju pecivima, testeninom, krompirom, hlebom, različitim industrijskim proizvodima i tada može da dođe do neuravnoteženog energetskog unosa i neadekvatnog unosa hranljivih materija. Ono na šta treba da obratimo pažnju jeste da promena načina ishrane, koja podrazumeva izostavljanje namirnica životinjskog porekla, ne znači da je ishrana i kvalitetnija - navodi "Batut" i dodaje:

- Kvalitet ishrane u vreme posta, pre svega, zavisi od toga čime zamenjujemo namirnice koje su u tom periodu izostavljene iz naše ishrane.

Mnogi ljudi se ugoje tokom posta jer jedu hleb i testeninu Foto: Marina Lopičić

Gde najčešće grešimo?

Kada iz ishrane isključimo proteine koji su zastupljeni u mesu, jajima, mleku i mlečnim proizvodima, obično povećavamo unos ugljenih hidrata kroz hleb, testenine, peciva dok su mahunarke, kao što su pasulj, grašak, sočivo, leblebije, boranija, kao izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene.

- Moramo voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova kao što su orasi, bademi, lešnici. Iako je njihova nutritivna vrednost velika, oni imaju i visoku energetsku vrednost što znači da u našoj ishrani, u vreme posta, mogu biti zastupljeni u ograničenim količinama. Osnovu posne ishrane čine voće i povrće. Njihovo uključivanje u ishranu, sada u većim količinama nego što je možda uobičajeno, može da učini naš jelovnik u vreme posta raznovrsnijim. Da bismo duže imali osećaj sitosti i da bi unos nutritivnih namirnica bio zastupljen u dovoljnoj količini, u našu ishranu treba da budu uključeni:

pasulj, grašak, leblebije, sočivo – kao izvor proteina

ovas, heljda, pirinač, integralni hleb – kao izvor ugljenih hidrata

povrće – kuvano, grilovano, sveže

voće

semenke, orašasti plodovi, maslinovo ulje – kao izvor masti.

- U periodu posta ne treba da zaboravimo na važnost redovnih obroka. Dan uvek treba da započnemo doručkom koji može da čini integralni hleb ili tost sa namazom od avokada ili humusa sa malo salate ili ovsena kaša sa vodom ili biljnim mlekom sa dodatkom semenki, orašastih plodova i voća kao što su jabuka ili bobičasto voće.

Riba je jedna od glavnih namirnica tokom posta - Ilustracija Foto: RINA

Ručak treba da se sastoji od namirnica koje su izvor biljnih proteina kao što je sočivo, kome možemo dodati šargarepu, luk, paradajz, papriku ili grašak u kombinaciji sa kinoom, lukom i začinskim biljem. Obrok koji čini kinoa uz leblebije, brokoli, tikvice, šargarepu, semenke bundeve i malo maslinovog ulja, obezbeđuje unos biljnih proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina. Sa raznosvrsim salatama, uz dodatak heljde, prosa, kinoe, kus kusa, možemo da završimo dan.