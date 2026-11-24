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Smrt jedne, a zatim i druge porodilje u beogradskim bolnicama u razmaku od samo nekoliko dana potresla je javnost, ali i ponovo otvorila bolna pitanja za sve one koji se suoče sa gubitkom najmilijih tokom bolničkog lečenja. Dok se čekaju nalazi obdukcije i rezultati stručnog nadzora, u fokusu je procedura - kako porodica može da dođe do pune istine i proveri da li je dokumentacija kompletna, ispravna i bez naknadnih izmena.

O tome ko po zakonu ima pravo na uvid u istoriju bolesti preminulog pacijenta, ali i da li u slučaju sumnje treba odmah kucati na vrata policije i tužilaštva, za jutarnji program govorio je advokat Nemanja Todorović. On ističe da pravni put ima svoj jasan redosled i da prva adresa nije sud, već sama bolnica.

- Do tužilaštva ima još vremena. Ukoliko porodica posumnja da je došlo do nesavesnog lečenja ili da nedostaje deo medicinske dokumentacije, prvi korak je obraćanje zaštitniku prava pacijenata u samoj zdravstvenoj ustanovi. Taj institut je upravo i osnovan kako bi se rešavale ovakve primedbe i dostavila tražena dokumentacija. Tek ako odgovor izostane ili porodica njime nije zadovoljna, pokreće se dalji postupak.

03:34 KOME SE PRVO OBRATITI AKO SUMNJATE NA GREŠKU LEKARA?! Posle smrti dve porodilje u Beogradu, advokat otkriva ključni korak! Izvor: Kurir televizija

Ipak, u ovakvim situacijama često se povlači znak jednakosti između tragičnog ishoda i lekarske greške, što sa pravne i medicinske strane nije uvek slučaj. Advokat naglašava da zakon pravi jasnu razliku između nepredviđenih komplikacija i krivičnog dela.

- Nesavesno lečenje je krivično delo, što podrazumeva uključivanje policije i tužilaštva, ali ne treba žuriti sa zaključcima. Nije svaki nepovoljan ishod nužno nesavesno lečenje, jer svaki organizam drugačije reaguje na terapiju. U medicini postoje jasni, standardizovani protokoli za utvrđivanje dijagnoze i lečenje svake bolesti. Nesavesno lečenje postoji samo ako lekar grubom nepažnjom nije poštovao te protokole. Ako su svi koraci ispoštovani, a ipak dođe do smrtnog ishoda, to ne znači da je bilo propusta, već da organizam pacijenta nije izdržao tretman, što niko ne može unapred da zna. Zato ponavljam, prva adresa je uvek zaštitnik prava pacijenata, koji postoji u svakoj zdravstvenoj ustanovi.

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