Božićna čarolija nadomak Srbije! Otvoreni vašari u Budimpešti, evo koliko koštaju hrana, piće i klizanje
- Božićni vašar u Budimpešti otvoren je od 13. novembra do 1. januara 2027, uz kućice kod Bazilike Svetog Stjepana i trga Verešmarti.
- Cene hrane i pića kreću se od 4 evra za kuvano vino do 17 evra za mađarski gulaš, dok je klizalište u Gradskom parku otvoreno za novu sezonu.
- Za put treba računati na EES kontrolu i pojačane gužve na granicama tokom praznika.
Božićni vašari u Budimpešti ove zime, pred doček Nove 2027. godine zvanično su otvoreni. Centralna mesta kod Bazilike Svetog Stjepana i na trgu Verešmarti zasijali su u punom sjaju, a u nastavku pogledajte šta sve možete da obiđete, ali i koliko novca vam je potrebno za potpuni užitak.
Ovogodišnji božićni vašar, ili advent kako se popularno naziva, otvoren je u Budimpešti od 13. novembra do 1. januara 2027. godine. Ispred bazilike Svetog Stjepana uveliko se nalaze brojne božićne kućice, dok svetlosne projekcije na fasadi bazilike stvaraju poseban doživljaj. Upravo na ovim božićnim kućicama posetioci mogu da uživaju u domaćim specijalitetima.
Cene tradicionalne mađarske ulične hrane i toplih napitaka na ovogodišnjim vašarima variraju, pa tako sa četiri evra možete da se ugrejete kuvanim vinom, dok cene pojedinih mađarskih delikatesa se kreću i do 17 evra.
- Langoš: od 8,70 do 13,40 evra
- Gulaš u lepinji: od 12.30 do 15.50 evra
- Dimnjak kolač: od 9,50 do 11,80 evra
- Sarme: 15 evra
- Mađarski gulaš: 17 evra
- Kobasica u hlebu: 15 evra
- Slatke palačinke: od 8,50 do 10,60 evra
- Mađarska štrudla: 5,40 evra
- Kuvano vino: od 4 do 7,50 evra
- Topla čokolada: od 5,40 do 13 evra
Čarobno klizalište u Budimpešti
Na oko četiri sata od Beograda, osim jezgra Budimpešte, nezaboravno iskustvo možete doživeti i na budimpeštanskom klizalištu u Gradskom parku. Staro čitav vek, zvanično je otvoreno za novu sezonu!
Tik uz dvorac Vajdahunjad, od para koji se na ovom ledu upoznao pre više od 80 godina, pa sve do devojčice koja na njega staje po prvi put u životu - namenjen je svim generacijama.
Kada je reč o cenama, deca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz. Iznajmljivanje klizaljki iznosi oko 3.500 forinti, odnosno oko 8,75 evra po terminu van špica, dok 4.500 forinti, oko 11,25 evra tokom špica - od petka do nedelje.
Budimpešta je posebno lepa uveče, kada su osvetljeni mostovi preko Dunava, zgrada Parlamenta i istorijski delovi grada. Upravo zbog toga vredi planirati barem jedno noćenje.
Troškovi, čekanja i gužve na granicama
Takođe, potrebno je posebno obratiti pažnju na troškove puta, ali i dodatna zadržavanja na granicama. Bilo da iz Srbije putujete preko Mađarke ili Hrvatske u Mađarsku, moraćete da prođete kroz EES sistem (Entry/Exit System) koji je uveden prošle godine.
Tokom prazničnih dana, ali i obeležavanja katoličkog Božića koji ove godine pada u petak, 25. decembra po gregorijanskom kalendaru, računajte na povećane gužve na graničnim prelazima.
Kurir.rs/ Blic