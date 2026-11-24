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Božićni vašari u Budimpešti ove zime, pred doček Nove 2027. godine zvanično su otvoreni. Centralna mesta kod Bazilike Svetog Stjepana i na trgu Verešmarti zasijali su u punom sjaju, a u nastavku pogledajte šta sve možete da obiđete, ali i koliko novca vam je potrebno za potpuni užitak.

Ovogodišnji božićni vašar, ili advent kako se popularno naziva, otvoren je u Budimpešti od 13. novembra do 1. januara 2027. godine. Ispred bazilike Svetog Stjepana uveliko se nalaze brojne božićne kućice, dok svetlosne projekcije na fasadi bazilike stvaraju poseban doživljaj. Upravo na ovim božićnim kućicama posetioci mogu da uživaju u domaćim specijalitetima.

Cene tradicionalne mađarske ulične hrane i toplih napitaka na ovogodišnjim vašarima variraju, pa tako sa četiri evra možete da se ugrejete kuvanim vinom, dok cene pojedinih mađarskih delikatesa se kreću i do 17 evra.

Foto: Visit Hungary

Langoš: od 8,70 do 13,40 evra

Gulaš u lepinji: od 12.30 do 15.50 evra

Dimnjak kolač: od 9,50 do 11,80 evra

Sarme: 15 evra

Mađarski gulaš: 17 evra

Kobasica u hlebu: 15 evra

Slatke palačinke: od 8,50 do 10,60 evra

Mađarska štrudla: 5,40 evra

Kuvano vino: od 4 do 7,50 evra

Topla čokolada: od 5,40 do 13 evra Čarobno klizalište u Budimpešti

Na oko četiri sata od Beograda, osim jezgra Budimpešte, nezaboravno iskustvo možete doživeti i na budimpeštanskom klizalištu u Gradskom parku. Staro čitav vek, zvanično je otvoreno za novu sezonu!

Tik uz dvorac Vajdahunjad, od para koji se na ovom ledu upoznao pre više od 80 godina, pa sve do devojčice koja na njega staje po prvi put u životu - namenjen je svim generacijama.

Kada je reč o cenama, deca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz. Iznajmljivanje klizaljki iznosi oko 3.500 forinti, odnosno oko 8,75 evra po terminu van špica, dok 4.500 forinti, oko 11,25 evra tokom špica - od petka do nedelje.

Budimpešta je posebno lepa uveče, kada su osvetljeni mostovi preko Dunava, zgrada Parlamenta i istorijski delovi grada. Upravo zbog toga vredi planirati barem jedno noćenje.

Troškovi, čekanja i gužve na granicama

Takođe, potrebno je posebno obratiti pažnju na troškove puta, ali i dodatna zadržavanja na granicama. Bilo da iz Srbije putujete preko Mađarke ili Hrvatske u Mađarsku, moraćete da prođete kroz EES sistem (Entry/Exit System) koji je uveden prošle godine.

Tokom prazničnih dana, ali i obeležavanja katoličkog Božića koji ove godine pada u petak, 25. decembra po gregorijanskom kalendaru, računajte na povećane gužve na graničnim prelazima.