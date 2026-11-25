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Na samoj obali Dunava kraj Negotina, na nadmorskoj visini od svega 40 metara, nalazi se nadaleko poznato ratarsko selo Radujevac sa više od 2.000 hektara obradive površine.

Od toga, porodica Čelikić iz pomenutog mesta, decenijama uspešno proizvodi kukuruz, suncokret i pšenicu na površini od oko 300 hektara.

Mlada i perspektivna Kristina Čelikić je velika podrška svojim roditeljima i učestvuje na svim poslovima na imanju.

"Odrasla sam na njivi, jer je majka tako očuvala sestru i mene. Od malena sam bila uključena u sve poslove na imanju. Zato sada uživam dok vozim traktor, a ni upravljanje kombajnom mi nije strano", kaže ona.

Želi da proširi proizvodnju

Ljubav prema poljoprivredi odvela je ovu ambicioznu devojku pravo na Poljoprivredni fakultet u Zemunu gde završava poslednju godinu studija na smeru fitomedicina, a ujedno svaki slobodan trenutak koristi da pomogne roditeljima u mnogobrojnim obavezama u Radujevcu.

"Želja mi je da se jednoga dana vratim kući i stečeno znanje primenim na sopstvenom gazdinstvu. Između ostalog, želim i da proširim proizvodnju i povećam obradive površine", navodi sagovornica i dodaje da je otac srećan zbog njene odluke, pa je zbog toga rešio da dokupi i novu mehanizaciju.

Čak ni klimatske promene i pad prinosa ratarskih kultura nisu uticali na to da se ona dvoumi, jer kako kaže, jedna godina je dobra za neku kulturu, druga nije i tako u krug.

"Prinosi su ove godine bili znatno bolji nego prethodnih. Bilo je padavina. Imali smo šest do sedam tona pšenice po hektaru, isto toliko kukuruza, dok je rod suncokreta bio oko tri tone.

Kako priča, uspeli su blagovremeno da pripreme zemljište za setvu ozime pšenice, tako što je najpre primenjena osnovna obrada, zatim tanjiranje i drljanje.

"Setvu smo počeli 20. oktobra, a završili 5. novembra. Kiša nas je malo omela, ali smo sve uspeli da završimo na vreme.

I proizvodnja rasada i pčelarstvo

Pored ratarske, na njihovom imanju je zastupljena i povrtarska proizvodnja rasada paprike, paradajza i krastavca.

"Rasad proizvodimo za nas i nešto za potrebe obližnje pijace. Nemamo neku ozbiljnu količinu, ali je bitno da baka sve to uspe da proda. Nekada smo imali više, ali smo vremenom smanjili", naglašava ona.

Između ostalog, gazdinstvo broji i šezdesetak pčelinjih društava, a u planu je proširenje u narednom periodu.

"Počeli smo sa tri košnice, pa smo vremenom povećavali. Proizvodimo suncokretov, bagremov i livadski med. Glavni pčelinjak je stacioniran, ali postoje košnice koje selimo, naročito zbog bagremove paše", pojašnjava sagovornica i dodaje da je zadovoljna ovogodišnjom pašom i količinom meda, uprkos izazovnim klimatskim uslovima.

Posla ne manjka

Kristina je opisala i jedan njen dan kada nije na fakultetu, a ona kaže da je sa svih strana ispunjen poslom.

"Ako je aktuelna žetva, onda ustajemo u pet ujutru. Tata priprema kombajn, mi pakujemo hranu i piće. On kreće prvi, a mi traktorima i prikolicama za njim. Još ako se pogodi da je i berba lubenice u toku, jer i njih gajimo, onda popodne koristimo za to. Sve u svemu, uvek ima nečega.