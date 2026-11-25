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Dan 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva - 24. novembar, svečano je obeležen u utorak u kasarni "Banjica" u Beogradu, u spomen na dan kada je 1962. godine formiran 250. raketni puk PVO.

Povodom praznika, izveden je svečani defile jedinica brigade, istaknuti su dometi u izgradnji operativnih sposobnosti i uručene nagrade najistaknutijim pojedincima. Položeni su i venci na spomen-obeležje u kasarni kojim ova jedinica čuva uspomenu na poginule u NATO agresiji 1999. godine.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

U osvrtu na bogatu istoriju brigade i na rezultate postignute u godini za nama, istaknuti su stručnost i profesionalizam pripadnika jedinice u realizaciji svih dodeljenih zadataka, kao i kontinuirano unapređenje sposobnosti kroz obuku, modernizaciju i opremanje savremenim sredstvima ratne tehnike. Na taj način je 250. raketna brigada, kao nosilac vatrene moći u sistemu protivvazduhoplovne odbrane, dala puni doprinos očuvanju suvereniteta i zaštiti vazdušnog prostora naše zemlje.

Današnjoj svečanosti su prisustvovali zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi porodica poginulih pripadnika brigade i bivši pripadnici jedinice, predstavnici sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Srpske pravoslavne crkve, kao i drugi brojni gosti.