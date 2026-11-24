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Amerikanac Džastis Rid, koji je postao popularan na društvenim mrežama zahvaljujući kupovini i obnovi napuštenih kuća u Hrvatskom zagorju, kupio je još jednu nekretninu, osmu od početka godine.

Ovoga puta reč je o maloj kući na vrhu brda, u kojoj je pronašao i uokvirenu fotografiju Josipa Broza Tita.

Rid je poslednjom kupovinom nastavio neobičan projekat stvaranja vlastitog malog naselja od napuštenih objekata.

"Imam problem! Ne mogu da prestanem da kupujem jeftine napuštene kuće. Ovo je već osma napuštena građevina koju sam kupio ove godine", rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Cenu najnovije nekretnine nije otkrio.

U kući pronašao Titovu fotografiju

1/6 Vidi galeriju Od ruševine do vile: Kako je Džastus Rid za 5.000 evra kupio kuću u Hrvatskoj i oduševio region Foto: Instagram/Printscreen/justus_reid

Pokazujući novu kuću svojim pratiocima, Rid je objasnio da se nalazi na vrhu brda i da je veoma malih dimenzija.

"Ovo je malena kuća na vrhu brda. A kad kažem malena, mislim stvarno jako malena", rekao je.

Kuća ima nedovršeno potkrovlje, a u prizemlju se nalaze mala kuhinja i sto.

Međutim, pažnju mu je privukao detalj na zidu, uokvirena fotografija nekadašnjeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita.

"Ovo mora da je otac prethodnog vlasnika ili nešto slično", našalio se Rid pokazujući fotografiju.

Snimak ovog neobičnog otkrića objavio je na Instagramu.

O novoj kupovini izvestio je i hrvatski Dnevnik.hr, koji je preneo detalje njegovog obilaska kuće.

Rid je pratiocima pokazao i kartu svojih dosadašnjih ulaganja, otkrivši da se svih osam objekata nalazi u istom zagorskom selu, u krugu od samo jednog kilometra.

Njegova avantura počela je kupovinom napuštene kuće za svega 5.000 evra.

Potom je kupio bunker za 8.000 evra,kolibu za 3.000 evra, baraku i toranj za ukupno 8.000 evra, kao i vinsku kuću za 7.000 evra.

Najviše novca izdvojio je za kuću s garažom, koju je platio 25.000 evra.

Zbir navedenih cena iznosi 56.000 evra, bez najnovije nekretnine, čija vrednost nije poznata.

Kuća od 25.000 evra pretvorila se u veliki problem

Iako je njegov projekat privukao veliki broj pratilaca, obnova starih objekata nije uvek tekla prema planu.

Posebno velike probleme imao je s kućom koju je platio 25.000 evra.

Prilikom obnove otkrio je da su pojedini delovi objekta izgrađeni od materijala koji sadrže azbest, zbog čega je morao da ukloni gornji sprat.

Međutim, naknadno se pokazalo da su i noseći stubovi te betonska konstrukcija ozbiljno oštećeni, pa je na kraju morao da sruši gotovo celu kuću.

Od građevine su ostali samo delovi zidova i temelji.

Problema je bilo i s njegovom prvom kućom, kupljenom za 5.000 evra, kojoj je zbog nerešene dokumentacije pretilo rušenje.

Zbog takvih iskustava Rid se nada da će najnovija nekretnina biti znatno jednostavnija za obnovu.

"Dokumentacija je uredna i ovo bi trebalo da bude jednostavno renoviranje, bez ikakvih odgađanja", poručio je.

"To je moje selo, više neću kupovati"

Amerikanac tvrdi da je nakon osme kupovine odlučio da stane i posveti se obnovi objekata koje već posjeduje.

"I to je moje selo. Neću više kupovati nove građevine. Sada ću se usredsrediti na ono što već imam", rekao je Rid.

Najavio je i da će svaka nekretnina dobiti vlastiti serijal na društvenim mrežama, kroz koji će pratioci moći da vide sve faze obnove, od početnog stanja do konačnog izgleda.

Tako se njegova prvobitna ideja da obnovi jednu jeftinu kuću u Hrvatskom zagorju pretvorila u mnogo veći projekat, koji sada obuhvata osam objekata smeštenih na relativno malom prostoru.