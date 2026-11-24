Evo kad i gde će biti sahranjen Mitropolit bački Irinej Bulović: Liturgiju i opelo služiće patrijarh Porfirije
Povodom upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, sveta zaupokojna Liturgija biće služena u petak, 27. novembra 2026. godine, u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, sa početkom u 9:00 časova. Opelo novoprestavljenom arhijereju Irineju biće služeno u navedenom hramu, sa početkom u 12:00 časova.
Svetom Liturgijom i činom opela nad odrom novoprestavljenog mitropolita Irineja načalstvovaće Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja i arhijerejâ iz sestrinskih Pravoslavnih Crkava.
Posle čina opela, telo novoprestavljenog sluge Božjeg arhijereja Irineja biće sahranjeno u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu.
Neka Gospod upokoji slugu Svoga arhijereja Irineja i neka mu daruje večan spomen i Carstvo nebesko!