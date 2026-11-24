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U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu održan je sastanak zaposlenih sa predstavnicima tima za krizne događaje u kome su predstavnici Ministarstva prosvete, zdravstvenih ustanova iz Kragujevca i MUP-a, a na kojem je dogovoreno da nastava sutra bude održana u izmenjenom režimu, a da učenicima i zaposlenima bude pružena potrebna podrška.

Podrška će biti organizovana u prostorijama škole za sve učenike, zaposlene i roditelje kojima je potrebna, a na raspolaganju će biti i pedagoško-psihološka služba, saopštilo je resorno ministarstvo.

Cilj sastanka, koji je usledio posle jutrošnjeg incidenta kada je učenik te škole pucao i povredio dve radnice, bio je upoznavanje sa smernicama za postupanje u narednom periodu, a rad tima i intersektorsku podršku koordiniraće predstavnici ministarstva zaduženi za prevenciju i zaštitu od nasilja.

1/19 Vidi galeriju Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.

Roditelji i učenici uskoro dobijaju plan aktivnosti za naredni period

U narednim danima biće pojačano dežurstvo policije u školi i školskom okruženju, a na sastanku je istaknuto i da škola intenzivno sarađuje sa svim nadležnim institucijama i preduzima sve korake da škola bude bezbedno i sigurno okruženje za sve učenike i zaposlene.

U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jutros oko 8 časova došlo je do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.

Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge.

00:21 Hapšenje učenika koji je pucao u školi u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla. Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju se ističe da nijedan učenik škole nije povređen.

Ova škola saopštila je da su svi učenici bezbedno napustili objekat i da neće biti nastave u popodnevnoj smeni.