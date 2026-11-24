BEBA ROĐENA U NARODNOJ SKUPŠTINI SRBIJE! Kad je ponosni tata Dušan otkrio gde mu se dete rodilo, svi su zanemeli - ovako nešto se nikad nije desilo!
- U Narodnoj skupštini Srbije 25. februara 1938. rođena je jedina 'parlamentarna beba' u zemlji, u stanu ispod svečane sale.
- Beba je bila dete Dušana Ivanovića, šofera tadašnjeg predsednika Skupštine, kome je država obezbedila stan u zgradi parlamenta.
- Rođenje je svečano proslavljeno, a u knjigu rođenih kao adresa upisana je Narodna skupština.
Istorija Narodne skupštine Srbije pamti mnoge događaje, koji su se mahom ponavljali — sećanja na brojne sednice, rasprave, ali i na jedan događaj koji se samo jednom dogodio, a to je da je u njenim hodnicima odzvanjao plač tek rođene bebe.
Da, dobro ste pročitali. Ovaj događaj odigrao se 25. februara 1938. godine u prestonici Srbije, i to u suterenu Narodne skupštine u stanu u kome je živeo bebin otac Dušan Ivanović sa suprugom.
Dušan je bio šofer tadašnjeg predsednika Narodne skupštine, pa mu je država omogućila da jednu sobu, tačno ispod svečane skupštinske sale, preuredi za život.
- Gde je rođeno dete? – upitao je sveštenik presrećnog oca kako bi u knjigu rođenih upisao podatke o bebi.
- U Narodnoj skupštini! – ponosno rekao je otac.
Sveštenik nakrivi glavu, pogleda čoveka popreko, spusti naočare, te začuđeno ponovi:
- Gde je rođeno!?
Rođenje jedine parlamentarne bebe u Srbiji je svečano proslavljeno u skupštinskim klubovima, a u rubrici "Ulica i broj" sveštenik je upisao: "Narodna skupština"!
I tako je 1938. godine rođena jedina "parlamentarna beba" u Srbiji.
Upravo ova anegdota punih 88 godina kruži među beogradskim čaršijama, prepričava se u širim i užim krugovima, Beograđanima, ali i strancima, prenosi Blic.
Kurir.rs