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Istorija Narodne skupštine Srbije pamti mnoge događaje, koji su se mahom ponavljali — sećanja na brojne sednice, rasprave, ali i na jedan događaj koji se samo jednom dogodio, a to je da je u njenim hodnicima odzvanjao plač tek rođene bebe.

Da, dobro ste pročitali. Ovaj događaj odigrao se 25. februara 1938. godine u prestonici Srbije, i to u suterenu Narodne skupštine u stanu u kome je živeo bebin otac Dušan Ivanović sa suprugom.

Dušan je bio šofer tadašnjeg predsednika Narodne skupštine, pa mu je država omogućila da jednu sobu, tačno ispod svečane skupštinske sale, preuredi za život.

- Gde je rođeno dete? – upitao je sveštenik presrećnog oca kako bi u knjigu rođenih upisao podatke o bebi.

- U Narodnoj skupštini! – ponosno rekao je otac.

Sveštenik nakrivi glavu, pogleda čoveka popreko, spusti naočare, te začuđeno ponovi:

- Gde je rođeno!?

1/9 Vidi galeriju Narodna skupština Srbije Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / Grad Beograd

Rođenje jedine parlamentarne bebe u Srbiji je svečano proslavljeno u skupštinskim klubovima, a u rubrici "Ulica i broj" sveštenik je upisao: "Narodna skupština"!

I tako je 1938. godine rođena jedina "parlamentarna beba" u Srbiji.

Upravo ova anegdota punih 88 godina kruži među beogradskim čaršijama, prepričava se u širim i užim krugovima, Beograđanima, ali i strancima, prenosi Blic.