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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 93. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 35.000.000 dinara i nije bilo dobitnika.

Kombinacija koja je izvučena glasi: 34, 1, 11, 39, 23, 30 i 36,a "šesticu", koja je u ovom kolu vredela 1.146.360 dinara, osvojilo je troje igrača.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 3.850.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 24, 4, 6, 28, 29, 3 i 33.

Džoker igra u 93. kolu igrala se za 290.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi 2, 2, 8, 6, 5 i 2, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 27. novembra.