Društvo
AKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME": U Obrenovcu nestala devojčica (14) - poslednji put viđena u školi
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Juče oko 11 časova nestala je četrnaestogodišnja devojčica u Obrenovcu. Aktiviran je sistem "Pronađi me".
Dana 23.11.2026. godine, oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, u nepoznatom pravcu udaljila se Ajeti Božica, starosti 14 godina.
Božica je visine oko 160 cm, mršave telesne konstitucije, braon očiju, duge crne kose, svetlije puti, na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.
Foto: Printscreen Pronađi me
Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011/192 ili 064/89-23-414. Više na sajtu https://pronadjime.mup.gov.rs/
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