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Zbog opasnosti od ledene kiše, Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za celu Srbiju, dok je u Istočnoj Srbiji na snazi narandžasti meteoalarm, koji ukazuje na povećan rizik od opasnih vremenskih pojava. Poseban oprez savetuje se vozačima zbog mogućeg stvaranja poledice, a građanima se preporučuje da izbegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna.

Koliko može biti opasna ledena kiša, ali i kakva je trenutno situacija na putevima Srbije za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Jovica Mitić, Auto-moto savez Srbije.

- Polako, ali sigurno približavamo se zimi i zimskim uslovima vožnje. Temperature su svuda ispod nultog podeoka, što vozačima ukazuje na to da u jutarnjim satima, kada ima magle i sumaglice, kolovozi mogu biti vlažni - posebno na deonicama koje vode preko planinskih prevoja, na mostovima i nadvožnjacima gde ima i pojačanog vetra. Na tim mestima najpre dolazi do stvaranja poledice i opasnosti od proklizavanja vozila. Zato vozači u jutarnjim satima moraju da smanje brzinu, povećaju odstojanje između vozila i budu odgovorni za volanom - rekao je Mitić.

Jovica Mitić, Auto-moto savez Srbije Foto: Kurir Televizija

Poledica vreba i na naizgled suvim putevima

Upozorio je da se poledica teško uočava i može izazvati saobraćajne nezgode i lančane sudare, posebno na prilazima Kopaoniku, gde ima snega i gde se bez zimske opreme ne preporučuje putovanje.

- Uobičajeno je da u ovom periodu dana ima pojačanog intenziteta saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima, a posebno na prilaznim putevima Beogradu. Za sada nema kiše, kolovozi su dobri i vremenske prilike naizgled deluju povoljno. Međutim, ponovo skrećem pažnju vozačima da su kolovozi samo prividno suvi - na pojedinim deonicama poledica se sakriva i veoma teško uočava, što može dovesti do saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara, karakterističnih za ovakvo vreme. U ovom trenutku svi putni pravci su prohodni, saobraćaj funkcioniše nesmetano, a vidljivost je dobra. Jedino na putevima koji vode u više planinske predele, poput Kopaonika i Goča, ima malo magle. Prilazi Kopaoniku su uglavnom pod mestimičnim snegom, a temperature su niže u odnosu na ostatak Srbije, pa je poledica izraženija. Zbog toga se bez zimskih guma i kompletne zimske opreme ne savetuje polazak na put ka ovim planinama - upozorio je.

Mitić je apelovao na vozače da zbog smanjene vidljivosti, najavljene kiše i moguće poledice budu posebno oprezni, putovanja planiraju u najtoplijem delu dana i obrate pažnju na decu i pešake u blizini škola.

- Takođe, apelujemo na vozače da obrate pažnju na deonice gde su u toku radovi i gde važi izmenjen režim saobraćaja. Nalazimo se u periodu kada je dan kraći, a noć duža, pa se uglavnom vozi u uslovima slabije vidljivosti, naročito u jutarnjim i večernjim satima kada se pojavljuje i magla. Savetujemo vozačima da za putovanja koriste najtopliji deo dana, između 10 i 17 časova, kada je znatno bezbednije biti za upravljačem. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za popodnevne sate najavljuju kišu, dok u planinskim predelima istočne Srbije može doći i do zaleđivanja pri tlu. Vozači treba da prilagode brzinu uslovima na putu, jer kiša dodatno smanjuje vidljivost i periferni vid. Poseban oprez neophodan je u gradovima, u zonama škola i ulicama gde ima dosta dece i pešaka, kako bi u svakom trenutku mogli bezbedno da reaguju - za Kurir televiziju, apelovao je Mitić.

02:51 NEVIDLJIVA OPASNOST VREBA NA PRIVIDNO SUVIM PUTEVIMA! Oglasio se AMSS za Kurir TV i upozorio vozače na lančane sudare i otkrio kada je jedino bezbedno putovati Izvor: Kurir televizija

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