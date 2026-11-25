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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice. Poseban opez potreban je na senovitim deonicama puta jer se na njima tanak sloj leda zadržava tokom celog dana.

U južnom Banatu, Podunavlju i u Braničevskom okrugu povremeno jak vetar dodatno otežava vožnju. Vidljivost je od jutros dobra. Kiša se u pojedinim krajevima zemlje očekuje u popodnevnim i večernjim satima.

Na naplatnim rampama na auto-putevima nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija po 240 minuta, Batrovci 60 minuta, Šid-drumski 120 minuta i Vatin 90 minuta.

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, ali se vozačima savetuje oprez zbog mogućih odrona, magle i raskvašeng snega na pojedinim deonicama, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije d.o.o. na osnovu izveštaja Štaba zimske službe.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca.

Napomena za Zaječar: učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 (Đerdapska klisura), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnim pravcima II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci, II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram).

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.