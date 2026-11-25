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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros hitno upozorenje za područje istočne Srbije na lokalnu pojavu ledene kiše koja se očekuje večeras i tokom noći ka četvrtku.

- Večeras i tokom noći ka četvrtku na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini padaće kiša koja će se ponegde i lediti pri tlu - navodi se u upozorenju RHMZ.

Prema najavi RHMZ upozorenje važi za danas i sutra.

Upaljeni meteoalarmi širom zemlje

Prema podacima sa zvaničnog sajta RHMZ, za danas (25. novembar) u istočnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteoalarm zbog poledice, odnosno snega i leda, što znači da je vreme opasno i da prognozirane pojave mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Foto: RHMZ

Istovremeno, žuti meteoalarm danas je na snazi zbog ekstremno niskih temperatura u zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i u Šumadiji, Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji.

Jedino su Bačka, Banat, Srem i Beograd danas u zelenoj zoni.

Foto: RHMZ

Slična situacija nastavlja se i sutra, u četvrtak 26. novembra - u istočnoj Srbiji ostaje na snazi narandžasti meteoalarm zbog snega i leda, dok će žuti alarm biti uključen u Banatu i Pomoravlju zbog jakog vetra, kao i na Kosovu i Metohiji zbog kiše.

Vreme danas

Kako najavljuje RHMZ, do kraja dana u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i većinom suvo.

- Posle podne na severu, jugozapadu i jugu ponegde se očekuje kiša, a na visokim planinama kratkotrajno i sneg. Uveče i tokom noći kiša se očekuje i u ostalim krajevima, dok će se na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini ponegde lediti pri tlu. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će uveče u košavskom području biti u pojačanju, pa se tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju i udari olujne jačine. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 4 do 9 stepeni - navodi se na sajtu RHMZ.

Foto: Shutterstock

Za vikend stiže sneg

Do kraja sedmice, od 26. do 29. novembra, zadržaće se pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom. U četvrtak će u košavskom području biti vetrovito sa jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će oslabiti u četvrtak uveče.

Za vikend (28. i 29. novembar) očekuje se pad temperature, a u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima doći će i do prelaska kiše u sneg,uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima.