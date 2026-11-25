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Za ovu namenu obezbeđeno je ukupno 380.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Kako je precizirao, pravo na vaučere imaju deca do 19 godina i to ona koja pohađaju privatne i državne predškolske ustanove (jaslice, vrtiće i pripremni predškolski program), učenici privatnih i državnih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda, kao i zaposleni u privatnim i državnim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Pravo na novogodišnje vaučere imaju i deca koja još uvek ne pohađaju vrtiće i škole, pod uslovom da jedan od roditelja ili staratelja ima prebivalište ili stalno boravište na teritoriji grada Beograda.

Foto: Marko Kranjc

- Podela vaučera odvijaće se, kao i prethodnih godina, preko vrtića i škola, dok će roditelji dece koja nisu upisana u vrtić vaučere moći da preuzmu u opštinama u kojima žive. Asortiman proizvoda koji se može kupiti vaučerima takođe ostaje isti kao i prethodnih godina i obuhvata odeću, obuću, opremu za sport, rekreaciju i zabavu, školsku opremu i pribor, igračke

i opremu za bebe - rekao je Šapić.