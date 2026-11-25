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Načelnik Školske uprave u Kragujevcu Radojko Damjanović izjavio je da su danas u Prvoj tehničkoj školi, u kojoj je juče došlo do pucnjave, skraćeni časovi, a da odeljenje u kojem je učenik koji je učestvovao u incidentu neće imati nastavu već razgovore i radionice sa nastavnicima i stručnim saradnicima.

Pored toga, kako javlja agencija RINA, tokom narednih dana biće pojačano i prisustvo policije, kako u samoj školi, tako i u njenom neposrednom okruženju.

Načelnik Školske uprave u Kragujevcu Radojko Damjanović je podsetio da je na jučerašnjem sastanku tima za krizne situacije u prosveti, koji je formiran za ovaj slučaj, doneta odluka da nastava počne kako bi se što pre uspostavila komunikacija sa učenicima.

- Prvi čas je sa odeljenskim starešinom, nastavnici su dobili instrukcije. Imali smo juče sastanak nastavničkog kolegijuma celog sa svim zaposlenima gde smo razmenili informacije, tu su i druga akta koje je ministarstvo donelo, priručnici sa uputstvima za ponašanje u kriznim situacijama - rekao je Damjanović za TV Prva.

Kragujevac tehnička škola Foto: RINA

On je kazao da će u školi do kraja nedelje biti organizovana dežurstva od 12 do 14 sati kada će učenici i roditelji moći da razgovaraju sa pedagozima i psiholozima.

''Odeljenje koje pohađa učenik koji je generisao incident neće imati nastavu, oni će imati samo razgovore i radionice sa stručnim saradnicima i odeljenskim starešinama'', rekao je Damjanović.

Govoreći o atmosferi u školi i među nastavnicima, Damjanović je rekao da je srećna okolnost što niko nije stradao u pucnjavi, ali da su nastavnici bili veoma uznemireni.

Na pitanje da li su poznati razlozi za postupanje učenika, Damjanović je kazao da ne zna mnogo detalja osim onih koji su saopšteni i da slučaj nastavlja da istražuje policija.

Ukazao je i da se o celom slučaju, posebno na društvenim mrežama, šire neproverene informacije i neistine.

''Zamolio bih sve da vode računa u toj komunikaciji sa decom, da situacija se vrati u normalne tokove koliko je moguće u ovoj situaciji'', rekao je Damjanović.

U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu juče je došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge.

Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku.

Pojačano prisustvo policije

Kako javlja agencija RINA tokom narednih dana biće pojačano i prisustvo policije, kako u samoj školi, tako i u njenom neposrednom okruženju.

- Ovakva odluka doneta je nakon sastanka zaposlenih sa Timom za krizne događaje, koji čine predstavnici Ministarstva prosvete, kragujevačkih zdravstvenih ustanova i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaposlenima su date smernice za postupanje u narednom periodu, a celokupnim procesom koordiniraće predstavnici Ministarstva prosvete zaduženi za prevenciju i zaštitu od nasilja - saznaje agencija RINA.