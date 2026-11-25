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Početkom decembra, Valjevo će ponovo biti domaćin i centar minimalno invazivne hirurgije Srbije. U nedelji od 30. novembra, zaključno sa 4. decembrom, tokom pet dana, Zdravstveni centar Valjevo, biće domaćin i centar niza praktičnih i edukativnih dešavanja iz oblasti minimalno invazivne hirurgije.

Najeminentniji srpski hirurzi, iz oblasti MIH, biće predavači i edukatori, u sali Edukativnog centra Regionalne bolnice ZC Valjevo, održavaće se predavanja i direktni lajv prenosi operacija koje izvode gosti u operativnom bloku ZC Valjevo.

- Ove godine format druge "Nedelje minimalno invazivne hirurgije" podrazumeva organizaciju kurseva iz različitih hirurških oblasti, Nedelju minimalno invazivne hirurgije u Srbiji koju smo pokrenuli pre dve godine je događaj koji promoviše minimalno invazivne interventne i hirurške procedure. Događaji koji donose i nova teoretska i praktična znanja posvećeni su razvoju laparoskopske hirurgije u Srbiji, a organizatori i prve i druge "Nedelje minimalno invazivne hirurgije" su Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) i Služba hirurgije Zdravstvenog centra Valjevo, uz pokroviteljstva Ministarstva zdravlja, grada Valjeva i Medicinskog fakulteta BU - navodi se u saopštenju ZC Valjevo.

Foto: ZC Valjevo

U ponedeljak 30. novembra, u sali Edukativnog centra, valjevske bolnice održava se "Osnovni kurs artroskopije kolena". Predavači su doc.dr Vladan Stevanović i ass. dr sci. med. Miodrag Glišić, uz asistente dr Branka Stankovića i dr Nenada Savića, a koordinator će biti dr Aleksandar Krajinović, načelnik Službe ortopedije ZC Valjevo.

Foto: ZC Valjevo

Utorak, 1. decembar, rezervisan je za program kontinuirane edukacije Udruženja endoskopskih hirurga Srbije koji pred slušaoce donosi nacionalni kurs prve kategorije "Nutritivna terapija hirurškog bolesnika kao deo ERAS protokola". Uvodnu reč i otvaranje Druge "Nedelje minimalno invazivne hirurgije u Srbiji", u utorak 1.12. u 9 sati, održaće prof. dr Miljan Ćeranić i dr Nebojša Stojaković. Nakon njih predavanje Uvod u kurs kao deo razvoja MIH u Srbiji održaće prof. dr Danijel Galun. O istorijatu i značaju ERAS protokola govoriće prof. dr Ivan Palibrk, nakon koga će se u petnaestominutnim sesijama smenjivati niz predavača koji će obraditi detaljno temu ishrane u ERAS protokolu. Osim predavanja, kroz vežbe i praktičan rad u grupama svi učesnici kursa će imati priliku da dobiju i sertifikat sa ovog nacionalnog kursa prve kategorije.

Foto: ZC Valjevo

Sreda i četvrtak , 2. i 3.decembar 2026. godine, posvećeni su kroz teorijski i praktični deo laparoskopskoj kolorektalnoj hirurgiji. Dvodnevni "Napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije" osim najeminentnijih imena srpske hirurške scene, ponovo dovodi čuvenog prof. dr Amjad Parvaiz-a, koji je u ZC Valjevo gostovao i 2017. godine. "Live napredna endoskopija 2026." je rezervisana za petak 4. decembar, workshop-kurs "Minimalno invazivno iz drugog ugla: Digestivna endoskopija kao najbolji prijatelj hirurga" donosi pet sesija i prikaza slučaja za odabrane specijaliste slušaoce. Moderatori ovog stručng kursa i sesija su prof. dr Ivan Jovanović, dr Predrag Dugalić, prof. dr Zoran Milošević, dr Vladimir Dugalić. Live procedure zavise od dostupnosti pacijenata i mogu biti prilagođene kliničkom nalazu, a planirano je pet sesija.