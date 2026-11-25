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Savet roditelja Gimnazije u Prokuplju doneo je odluku da se ne ide u školu iz bezbedonosnih razloga sve dok se ne okonča postupak oko utvrđivanja činjenica o tome ko je uputio preteći mejl školi.

- Odluka Saveta roditelja je da od sutra učenici ne idu u školu, iz bezbednosnih razloga, a do okončanja postupka. Škola će još jednom uputiti zahtev Ministarstvu za onlajn nastavu - saznajemo u Gimnaziji u Prokuplju.

Prošle nedelje je na mejl škole stiglo preteće pismo, a slučaj je prebačen Odeljenju za visokotehnološki kriminal. Ipak, do danas nema povratne informacije o istrazi.

Zbog toga su tokom jučerašnjeg popodneva roditelji učenika određenih odeljenja, 1, 2. i 3. godine već odlučili i obavestili razredne starešine da decu neće slati u školu.