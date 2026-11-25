Jezive pretnje stigle na mejl Gimnazije u Prokuplju: Roditelji odlučili da decu ne šalju u školu dok se ne otkrije ko stoji iza poruke
- Savet roditelja Gimnazije u Prokuplju odlučio je da učenici od sutra ne idu u školu, zbog bezbednosnih razloga i do okončanja postupka oko pretećeg mejla
- Škola će ponovo tražiti od Ministarstva onlajn nastavu, dok je slučaj prijavljen Odeljenju za visokotehnološki kriminal
- Preteći mejl stigao je prošle nedelje, a u njemu je navedeno da će NN lice 'sve da ih pobije'
Savet roditelja Gimnazije u Prokuplju doneo je odluku da se ne ide u školu iz bezbedonosnih razloga sve dok se ne okonča postupak oko utvrđivanja činjenica o tome ko je uputio preteći mejl školi.
- Odluka Saveta roditelja je da od sutra učenici ne idu u školu, iz bezbednosnih razloga, a do okončanja postupka. Škola će još jednom uputiti zahtev Ministarstvu za onlajn nastavu - saznajemo u Gimnaziji u Prokuplju.
Prošle nedelje je na mejl škole stiglo preteće pismo, a slučaj je prebačen Odeljenju za visokotehnološki kriminal. Ipak, do danas nema povratne informacije o istrazi.
Zbog toga su tokom jučerašnjeg popodneva roditelji učenika određenih odeljenja, 1, 2. i 3. godine već odlučili i obavestili razredne starešine da decu neće slati u školu.
U pretećem mejlu piše da će NN lice sve da ih pobije.