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Posle duge , u Atini je sinoć, u 73. godini preminuoAleksandar Crkvenjakov, istaknuti novinar, publicista i diplomata. Obavljao je funkciju generalnog direktora Radio-televizije Srbije od 2001. do 2004. godine.

Novinarstvom je počeo da se bavi u Radio Beogradu na studentskom programu Indeks 202.

Aleksandar Crkvenjakov Foto: Beta Nenad Petrovic

Radio je kao urednik vesti Radio-televizije Beograd (1981–1990), direktor i glavni urednik Trećeg kanala (1991–1992).

Bio je ambasador pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije (2008–2013), direktor i suvlasnik Žizgin Art-a (2005–2008), direktor marketinga u Kredibel banci (1992–1994), kao i scenarista, reditelj i producent filmova i vizuelnih efekata (1993–2001).

Od maja 2013. godine radio je kao nezavisni medijski konsultant i preduzetnik.