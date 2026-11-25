Slušaj vest

Zbog toga smo istražili oglase objavljene u različitim grupama na Fejsbuku, gde prodavci nude ogrevno drvo različitih vrsta, a cene se, prema dostupnim ponudama, značajno razlikuju.

Među oglasima koji privlače pažnju nalazi se ponuda ogrevnog drveta od breskve po ceni od 2.500 dinara, dok se borovo drvo nudi za 4.500 dinara. Za bagrem, grab i cer potrebno je izdvojiti 6.000 dinara.

U ponudi su i drva za ogrev na području Beograda i okoline, a prodavci navode da raspolažu bukvom, grabom, cerom, hrastom i bagremom. Cena se u ovom slučaju formira po dogovoru, što znači da je za preciznu informaciju potrebno kontaktirati prodavca.

Drva se prodaju i na džakove

Borovo drvo već od 4.500 dinara Foto: Facebook Printcreen

Za domaćinstva kojima je potrebno manje ogreva, posebno za one koji žele samo da dopune postojeće zalihe, zanimljiva može biti i kupovina cepanih drva na džakove.

Prema jednom od oglasa objavljenih na Fejsbuku, džak cepanih drva košta 500 dinara. Ovakva ponuda može biti praktična za građane kojima nije potrebna veća količina ogreva ili nemaju prostor za skladištenje većih zaliha.

Pored drveta, u pojedinim oglasima nudi se i suvi ugalj u vrećama.

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine?

Drva za ogrev Foto: Selwyn / Alamy / Profimedia

Iako pojedine ponude na prvi pogled deluju povoljno, kupci bi pre dogovora trebalo da provere koliko drveta dobijaju, da li je reč o suvom ili svežem drvetu, kao i da li su u cenu uključeni prevoz i istovar.