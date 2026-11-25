U NEDELJU, 29. NOVEMBRA, SAMO U DNEVNIM NOVINAMA KURIR, PETO IZDANJE SPECIJALNOG DODATKA DOSIJE NA 12 STRANA: PATRIJARH PAVLE
Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije. Ove nedelje na 12 strana.
Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na najsjajnije stranice srpske istorije – znamenita imena, velike bitke i vladare, pišemo o najvećim akcijama naše vojske.
Peti broj dodatka Dosije, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 29. novembra, posvećen je patrijarhu Pavlu, svemu onome što niste znali o omiljenom poglavaru SPC.
U okviru njega:
Simbolika rođenja i zašto je važan dan na koji se upokojio
Neispričane priče ljudi koji su poznavali živog sveca
Poglavar SPC u danima i godinama koji su za svakog Srbina predstavljali najveće moguće iskušenje
Mudrosti koje ostaju za sva vremena
Malo poznate anegdote iz života
Čuda na grobu patrijarha Pavla
Da li ste spremni da saznate istinu?
Ne propustite – svake nedelje samo u Kuriru.