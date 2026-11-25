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Suzana M. iz Novog Sada i Gent S. iz Uroševca upoznali su se u Hrvatskoj, a danas zajedno žive u Prištini. Njihova ljubavna priča počela je slučajnim susretom na plaži, a prerasla u vezu koja je prevazišla nacionalne i porodične predrasude. Iako dolaze iz različitih sredina - ona iz srpske, a on iz albanske porodice - zajednički život grade na ljubavi, međusobnom poštovanju i želji da ih prošlost ne određuje.

Danas imaju po 25 godina, a njihova veza traje skoro dve godine. Put koji ih je spojio počeo je u maju 2021. u Rijeci, gde je Suzana tokom raspusta radila kao konobarica, dok je Gent bio angažovan na građevini.

Jednog dana Suzana je sa koleginicama otišla na plažu, gde je nekoliko koraka dalje sedeo Gent. Privukla mu je pažnju visoka, vitka devojka duge tamnoplave kose, dok je i on njoj delovao drugačije i posebno. Kada su im se pogledi sreli, Gent je skupio hrabrost, prišao joj i pozvao je na sladoled.

- Obično nikada ne bih prihvatila takav poziv, jer su me roditelji tako vaspitali, ali koleginice su me nagovorile da odem - prisetila se Suzana.

Razgovor je ubrzo prerastao u nova viđanja. Shvatili su da dele slične stavove i da ne žele da dozvole da etnička pripadnost određuje njihove odnose. Suzana kaže da joj se Gent dopao od samog početka, a posebno ističe njegovu poštenost i dobrodušnost.

Gentov otac nije odmah prihvatio vezu



Suzana je rođena u Bosni i Hercegovini, a nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji njena porodica preselila se u Novi Sad. Njeni roditelji želeli su da ćerka odrasta u multietničkom i multikulturalnom okruženju, a vodili su računa i o tome da joj ne daju tipično srpsko ime.

ilustracija Foto: Davide Angelini / Alamy / Profimedia

Gent je, s druge strane, odrastao kao drugi sin u albanskoj porodici u Uroševcu, na jugu Kosova i Metohije. Iako je odmalena bio u kontaktu sa ljudima različitih nacionalnosti i veroispovesti, njegov otac nije lako prihvatio vest da se zaljubio u devojku iz Srbije.

- Otac me je pitao zašto devojka iz Srbije, kada u Uroševcu ima na hiljade Albanki - ispričao je Gent.

U tradicionalnoj albanskoj porodici takva veza nije bila nešto što se podrazumevalo, a Gent je strahovao i da bi zbog svoje odluke mogao da bude izbačen iz kuće. Ipak, odlučio je da Suzanu upozna sa roditeljima. Prvobitna suzdržanost vremenom je nestala, a Suzana je uspela da osvoji njihovu naklonost.

Prošlost ih ne zanima, žele da gledaju u budućnost



- Nas prošlost nije zanimala, mi gledamo samo u budućnost - poručio je Gent.

Suzana je dodala da ne gledaju televiziju jer, kako kaže, ne mogu da razlikuju propagandu od vesti.

U Novom Sadu je započela studije prava, ali je nakon upoznavanja Genta odlučila da se preseli u Prištinu kako bi mogli da budu zajedno. Danas studira balkanistiku, dok Gent i dalje radi na građevini.

Njihova veza nije promenila odnos sa većinom prijatelja. Iako je bilo pojedinaca koji su im okrenuli leđa kada su saznali da su u srpsko-albanskoj vezi, mnogi su ih podržali, posebno oni koji dolaze iz drugih zemalja i ne opterećuju se nacionalnim razlikama.

Suzana ipak priznaje da je oprezna. Još nije naučila albanski, pa se u svakodnevnoj komunikaciji, na primer prilikom kupovine, uglavnom služi engleskim jezikom. Kaže da do sada nije imala neprijatnosti u Prištini, ali izbegava mesta na kojima su ljudi pretrpeli velika ratna stradanja.

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Ni Gent ne očekuje da bi Suzana mogla da ima probleme, ali ga brine kako bi njegova porodica mogla da reaguje kada njihova veza postane poznata široj javnosti. Zbog toga u javnosti ne ističu da su srpsko-albanski par, a ne žele ni da im se objavljuju prezimena.

Sanjaju o velikoj porodici i deci koja će govoriti tri jezika



Njihov dom u Prištini za sada je skroman - čine ga jedna soba, kuhinja i kupatilo. Ipak, Suzana i Gent imaju velike planove za budućnost. Voleli bi da imaju mnogo dece i da jednog dana postanu velika porodica.

Posebno im je važno da njihovi naslednici odrastaju uz tri jezika - albanski, srpski i engleski - ali i bez pritiska da se opredeljuju prema nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti.

- Ne želimo da se naša deca identifikuju sa bilo kojom nacijom ili etničkom grupom. Želimo da sebe vide kao ljude - poručili su Suzana i Gent.

Kurir.rs