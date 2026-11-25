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Postoje trenuci kada se dogodi nešto sasvim obično, a nama se učini da u tome ima mnogo više od slučajnosti. Kada izgubimo nekoga koga volimo, često tražimo znak da nije baš sve nestalo, da ljubav i uspomene na neki način ostaju uz nas.

Nekima je to pesma koja se iznenada začuje, drugima poznat miris, leptir na prozoru ili ptica koja se pojavi baš onda kada nam je najteže.

Upravo takvu simboliku mnogi su pronašli u priči o starijem bračnom paru, koji je zajedno proveo čitav život, a čiji je rastanak, prema svedočenju jedne osobe na mreži X, pratio neobičan prizor:

"Delim sa vama jednu veoma zanimljivu i u neku ruku tužnu priču sa srećnim krajem", započeo je jedan sugrađanin ovu neobičnu priču i dodao:

- U mom kraju je živeo stariji par, umrli su u devetoj deceniji. On je uvek govorio: "Ma, ti ćeš prva otići", a ona mu odgovarala: "I tebe ću odmah pozvati" - nastavio je on.

Kad su došli u stare godine, deka je pao. Par sati je ležao na pločicama, jer su živeli u suterenu zbog godina, bilo im je lakše nego na spratu.

Foto: Profimedia

- Danima je bolovao i svi su čekali da ga isprate na večni počinak. Dok je vreme prolazilo, baka je (od sekiracije) jedno veče preminula oko 23 časa. Deka je primetio da se ljudi okupljaju, ali nije shvatao šta se dešava. Nisu mu rekli, da ga ne sekiraju, mislili su da bi ga to dotuklo i da se može izvući. Međutim, oko 15 časova drugog dana i deka je pošao za bakom. Baka je otišla prva, ali ga je pozvala kako je i obećala.

U toku opela, tu u dvorištu, sledećeg dana, dok je sveštenik čitao molitvu, ljudi su gledali prema terasi. Porodici, koja je leđima bila okrenuta kući, nije bilo jasno o čemu se radi, pa je unuk prešao sa druge strane i pogledao gde i ljudi.

Na terasi su stajala dva bela goluba. Čim je sveštenik završio opelo, golubovi su uzleteli i otišli.

Da li su oni bili simboli mira, ljubavi ili Svetog duha, ostavljam vama da procenite sami kako vam odgovara.

Što se mene tiče, odgovor znam", napisao je ovaj sugrađanin.

Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Da li su to bili samo golubovi koji su se slučajno zatekli na tom mestu ili simbol ljubavi, mira i ponovnog susreta, svako može da protumači na svoj način. Ipak, ova priča mnoge je podsetila na sopstvena iskustva.

Ispod priče nizala su se svedočenja ljudi koji su nakon smrti bliskih osoba doživeli neobične situacije, koje su zauvek povezali sa onima kojih više nema.

"Krećem na groblje da zapalim sveću, jer je mami bila tačno godina. Novembar, hladno i kišovito. Sama sam u kolima, odjednom mi nešto škripi pozadi. Okrenem se, kad ono bež golubica na zadnjem staklu", ispričala je jedna Maja.

"Jedna baka kojoj sam iz duše pomagala dok sam bila na porodiljskom, kupovala joj hranu od njene penzije kad izađem da šetam dete i ovako pomagala, a kasnije i u domu obilazila. Kada je preminula tog dana, golub mi je ušao u stan i gledao me. Nije hteo da izađe, a ja se rasplakla...", prisetila se druga sugrađanka.

Dragana je, s druge strane, opisala kako je nakon smrti njenog oca u dvorište počeo da dolazi golub kojeg ranije nikada nisu viđali. Iako su imali pse, ptica se nije plašila, već je mesecima dolazila i sletala baš na klupu na kojoj je njen otac nekada sedeo.

Foto: Evgeniia Kovalenko / Alamy / Profimedia

Jedan komentar izazvao je posebne emocije:

"Kada je moja baba umrla, punih 40 dana je golub svakog dana dolazio u kuću, i dokle god mama pije jutarnju kafu golub je stajao na verandi na ivici vrata. Kada mama popije kafu i odnese šolju - golub ode. Inače su njih dve pile kafu svako jutro".

Možda su sve ovo samo neobične slučajnosti, a možda ljudi u njima pronalaze ono što im je u trenucima tuge najpotrebnije - utehu i osećaj da veza sa voljenima ne prestaje onda kada ih više nema.