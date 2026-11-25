Slušaj vest

Četrnaestogodišnja devojčica Ajeti Božica nestala je juče, 23. novembra, oko 11 časova u Obrenovcu, nakon što se udaljila iz Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u nepoznatom pravcu, a direktorka škole potvrdila je za Kurir da je škola odmah po saznanju o nestanku obavestila policiju, kao i da je formiran tim za krizne situacije koji će pružiti podršku u daljoj potrazi.

Direktorka škole Foto: Kurir

Zbog njenog nestanka aktiviran je sistem "Pronađi me", a policija i škola preduzimaju sve mere kako bi devojčica što pre bila pronađena.

- Čim smo čuli za nestanak deteta, o svemu smo obavestili policiju, a unutar škole formiran je tim za krizne situacije, koji će pomoći u daljoj potrazi za nestalom učenicom, ali i voditi računa da se nastava u školi odvija nesmetano - kaže Tanja Zeljić Radosavljević, direktorka OŠ "J.J. Zmaj" za Kurir.

Kako ističe, od trenutka kada je prijavljen nestanak, škola i policija čine sve što je u njihovoj moći kako bi devojčica bila što pre pronađena.

Foto: Kurir

Direktorka navodi i da ništa nije nagoveštavalo da bi moglo doći do ovakve situacije, te da je dan kada je devojčica nestala protekao kao i svaki drugi školski dan.

- Ništa nije ukazivalo na to da će 14-godišnjakinja nestati, ništa nije bilo čudno. Naprotiv, taj 23. novembar bio je kao i svaki uobičajeni školski dan - zaključuje ona.

Prema informacijama o nestanku, Ajeti Božica ima 14 godina, visoka je oko 160 centimetara, mršave je telesne konstitucije, ima braon oči, dugu crnu kosu i svetliju put.

Foto: Printscreen Pronađi me

U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.