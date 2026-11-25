Društvo
Pronađena nestala devojčica (14) iz Obrenovca: Bila u Sremskoj Mitrovici - evo u kakvom je stanju
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Četrnaestogodišnja devojčica koja je nestala 23. novembra u Obrenovcu, zbog čega je bio pokrenut sistem "Pronađi me", pronađena je živa i zdrava u Sremskoj Mitrovici.
Devojčica je nađena, zdrava, ziva, nepovređena u Sremskoj Mitrovici, rečeno je za Tanjug u MUP-u.
Sistem "Pronađi me" je u ovom slučaju zatvoren.
Devojčica se 23. novembra oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole ''Jovan Jovanović Zmaj'', udaljila u nepoznatom pravcu, nakon čega je prijavljen njen nestanak.
Kurir.rs/Tanjug
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