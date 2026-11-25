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Patrijarh Porfirije imenovan je za administratora Eparhije bačke, do izbora novog eparhijskog arhijereja.

Kako nezvanično saznajemo, patrijarh Porfirije obavljaće dužnost administratora upražnjene Eparhije bačke do izbora novog eparhijskog arhijereja, što bi najranije moglo da bude na majskom zasedanju Svetog arhijerejskog Sabora.

Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

Podsetimo, Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je 24. novembra u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. Lekari su se duže od dve nedelje borili za njegovo ozdravljenje.

Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

U Sabornom hramu u Novom Sadu patrijarh Porfirije, administrator Eparhije bačke, danas je služio pomen novoprestavljenom Mitropolitu bačkom Irineju.

1/4 Vidi galeriju Patrijarh Porfirije služio pomen mitropolitu Irineju Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

Patrijarhu su sasluživali protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta Patrijarha srpskog, i arhiđakon Justin (Živanić), a u molitvenom prisustvu Episkopa mohačkog g. Damaskina, sestrinstva manastira Vaskrsenja Hristova u Kaću, novosadskih sveštenika i đakona, kao i mnogobrojnog vernog naroda.

Povodom upokojenja Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja, sveta zaupokojna liturgija biće služena u petak u hramu Sveta Tri Jerarha (Almaškom hramu) u Novom Sadu, sa početkom u 9 časova. Opelo novoprestavljenom arhijereju Irineju biće služeno u navedenom hramu, sa početkom u 12 časova.